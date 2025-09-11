Le Premier ministre félicite les résultats de la lutte antidrogue

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé une lettre de félicitations aux forces chargées de la lutte et de la répression des trafics de drogue transfrontaliers à grande échelle, saluant le démantèlement d'importants réseaux d'achat et de vente de stupéfiants entre l'étranger et le Vietnam.

Dans sa lettre adressée au Commandement des gardes-frontières, aux commandements des gardes-frontières des provinces de Quang Tri et Hà Tinh, à celui de la ville de Dà Nang, ainsi qu'à l’équipe spéciale de prévention et de lutte contre la drogue et le crime pour le Centre, relevant du Département de prévention et de lutte contre la drogue et le crime, le Premier ministre a exprimé sa grande satisfaction.

Il a souligné que le Commandement des gardes-frontières avait dirigé avec succès ces unités, au cours du mois d'août, les opérations QB525 et HT825, permettant de démanteler des réseaux de trafic de drogue transfrontaliers, d'arrêter trois suspects, de saisir 535,5 kg de drogues diverses, ainsi que de nombreuses preuves et documents connexes, le tout en assurant une sécurité absolue. Au nom du gouvernement, le Premier ministre a chaleureusement félicité et apprécié les officiers et soldats pour leurs réalisations exceptionnelles, soulignant leur courage, leur haute détermination, leur ingéniosité et leur habileté dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue.

Ces succès contribuent à la protection d'une vie paisible et heureuse pour le peuple, renforcent la glorieuse tradition des gardes-frontières et de l'Armée populaire du Vietnam, marquant de manière significative le 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale du Vietnam. À cette occasion, le Premier ministre a demandé au ministère de la Défense de récompenser rapidement et de manière appropriée les collectifs et les individus directement impliqués dans la résolution de ces affaires.

Il a également appelé à une large diffusion et à un apprentissage de l'esprit de lutte contre la criminalité dont ont fait preuve les unités des gardes-frontières. Le Premier ministre a en outre demandé aux forces des gardes-frontières de continuer à diriger et à coordonner étroitement avec les autres forces fonctionnelles la lutte contre tous les types de criminalité, en particulier le trafic de drogue transfrontalier, afin d'empêcher l'infiltration de stupéfiants au Vietnam et de contribuer à la sécurité et au bonheur du peuple.

Enfin, le Premier ministre a souhaité aux officiers et soldats une bonne santé et de nombreux succès exceptionnels à l'avenir.

VNA/CVN