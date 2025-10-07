Rupture du barrage hydroélectrique à Lang Son : évacuation complète en cours

Les autorités de la commune de Tân Tiên, province montagneuse du Nord de Lang Sơn, ont confirmé la rupture du barrage hydroélectrique de Bac Khê, situé dans le hameau du même nom, survenue vers 13h35 le 7 octobre. La brèche, d’une longueur de plus de cinq mètres, pourrait continuer à s’étendre.

Photo : VNA/CVN

Dès les premières heures de la journée, les forces locales avaient détecté des fissures inquiétantes sur la structure du barrage et averti la population du risque imminent de rupture. En coordination avec les autorités locales, elles ont procédé à l’évacuation complète des habitants des quatre hameaux situés en aval, soit entre 200 et 300 foyers, vers des zones sécurisées.

Bac Khê est une petite centrale hydroélectrique, dont le réservoir a une capacité d’environ 3 à 4 millions de mètres cubes. Selon les premières évaluations, la rupture serait due aux pluies torrentielles et continues de ces derniers jours : le débit de pointe aurait atteint 1.572 m³/s, provoquant la destruction d’une partie en béton à l’entrée du conduit d’eau, l’effondrement de la salle de contrôle centrale et la détérioration des équipements.

Aucune perte humaine n’a été signalée jusqu’à présent, tandis que les dommages matériels restent en cours d’évaluation.

Les fortes pluies ayant également provoqué des inondations dans plusieurs zones environnantes, notamment à Tân Tiên, Thât Khê et Trang Đinh, les forces de secours peinent encore à accéder au site de l’incident.

