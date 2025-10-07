Dà Nang et Le Havre scellent une relation d’amitié et de coopération

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Trân Nam Hung, et le maire de la ville du Havre, Édouard Philippe, ont récemment signé un Protocole d'entente instaurant une relation de coopération et d'amitié entre ces deux cités portuaires, l'une au Vietnam, l'autre en France.

>> Visite : "Sur les traces du Président Hô Chi Minh" en France

>> Le Musée de la presse du Vietnam met à l’honneur un collectionneur français

>> Dà Nang considère le Japon comme un partenaire stratégique majeur

Photo: VNA/CVN

Le Protocole d'entente engage les deux villes à coopérer dans des domaines stratégiques : l'économie, la logistique, l'aménagement urbain et portuaire, l'innovation, l'enseignement supérieur et le tourisme, tout en valorisant leurs patrimoines culturels, artistiques et historiques.

Ainsi, Le Havre, reconnu comme "Smart Port City" (ville portuaire intelligente), mettra à disposition son expertise et son expérience à Dà Nang, qui développe un port en eau profonde moderne avec l'ambition de devenir un hub maritime et portuaire régional de premier plan.

Dans le domaine de l'innovation, des entreprises et organismes du Havre tels que Soget, Towt, Logivet France et Seafrigo se sont engagés à renforcer la coopération en conjuguant savoir-faire, technologies et innovation, tout en soutenant les processus de transition écologique et de développement durable des deux localités.

Plus particulièrement dans l'enseignement supérieur, Dà Nang et Le Havre ambitionnent d'élargir encore leur coopération déjà active à travers des échanges dans divers secteurs. Depuis plus de deux ans, les universités des deux villes entretiennent une coopération étroite à travers des programmes d'échange d'étudiants et de recherche dans le domaine maritime et portuaire. Chaque année, une vingtaine d'étudiants vietnamiens postulent à l'Université du Havre.

L'EM Normandie - l'une des écoles de commerce de renom en France - entretient également un lien étroit avec le Vietnam, fruit de nombreuses années d'échanges et de coopération académique. L'EM Normandie dispose actuellement d'un campus à Hô Chi Minh-Ville, formant des cadres dirigeants pour 25 grandes entreprises vietnamiennes. Par ailleurs, Sciences Po, spécialisée dans les études internationales, contribue activement au renforcement des liens bilatéraux par des programmes d’échanges et de recherche commune.

Dans le contexte où le Vietnam et la France ont récemment élevé leur coopération au rang de partenariat stratégique global en fin d'année 2024, l'établissement d'une coopération entre Dà Nang et Le Havre revêt une importance particulière, promettant des collaborations concrètes, efficaces et durables.

Immédiatement après la signature, la délégation de la ville de Dà Nang a rencontré des entreprises et des investisseurs dans les domaines de l'industrie maritime et de la logistique et des représentants universitaires au Havre. Les autorités de Dà Nang souhaitent activement poursuivre la mise en relation avec des partenaires français pour stimuler la coopération dans les secteurs industriels, de l'innovation, des start-up et le développement d'un centre financier.

VNA/CVN