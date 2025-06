WEF 2025 : le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue kirghize

Lors de cette rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance à l’amitié traditionnelle avec le Kirghizistan. Il a également remis une lettre du président vietnamien Luong Cuong, invitant le président kirghize à assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, prévue à Hanoï en octobre 2025.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a souligné que les ministères et secteurs vietnamiens mettent activement et efficacement en œuvre les accords convenus entre les dirigeants des deux pays. Il a proposé de renforcer la coopération économique et commerciale, ainsi que les liaisons ferroviaires entre le Vietnam et le Kirghizistan, et plus largement avec les pays d’Asie centrale.

Le dirigeant vietnamien a proposé au Kirghizistan de continuer à créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes souhaitant investir et commercer sur son sol, ainsi que pour la communauté vietnamienne résidant sur place.

En réponse, le Premier ministre kirghize a salué les propositions de son homologue vietnamien. Il a notamment insisté sur l’importance de la mise en place, dès cette année, du Comité intergouvernemental Vietnam - Kirghizistan, de la signature d’accords clés dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, ainsi que de la création d’un environnement favorable pour permettre aux entreprises vietnamiennes d’explorer le marché kirghize et de renforcer la coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Dans le but de consolider les relations entre les deux pays, le Premier ministre kirghize a invité Pham Minh Chinh et d’autres dirigeants vietnamiens à se rendre dans son pays dans un avenir proche. Il s’est également déclaré prêt à accueillir des délégations ministérielles vietnamiennes afin de discuter des coopérations concrètes en vue de ces futures visites de haut niveau.

Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges et le dialogue politique à tous les niveaux. Elles se sont également engagées à coordonner étroitement la mise en œuvre effective des accords conclus par leurs dirigeants, à poursuivre leur coopération dans tous les domaines et à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et kirghize.

VNA/CVN