Le PM exhorte le secteur industriel et commercial à être pionnier dans six domaines clés

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté le ministère de l'Industrie et du Commerce à renforcer son rôle de chef de file dans six domaines clés, lors d'une conférence organisée le 19 décembre à Hanoï afin d'évaluer les performances du ministère en 2025 et sur la période 2021-2025, et de fixer les objectifs pour 2026.

Le Premier ministre a souligné que le secteur devait jouer un rôle moteur dans la promotion de l'industrialisation et de la modernisation, faciliter un développement rapide, durable et écologique à l'ère numérique, diversifier les marchés, les produits et les chaînes d'approvisionnement, lutter contre le gaspillage, la corruption, la contrefaçon et la fraude commerciale, former une main-d'œuvre compétente, qualifiée et professionnelle, et impulser la décentralisation, la délégation de pouvoirs, la réforme administrative et la connectivité des données.

Le chef du gouvernement a salué les efforts et les réalisations du secteur au cours de la période 2021-2025.

Au cours des cinq dernières années, le ministère de l'Industrie et du Commerce a piloté l'élaboration de six lois, 65 décrets, 216 circulaires et plus de 20 stratégies et programmes de développement pour les secteurs clés.

Les principaux équilibres économiques ont été maintenus, notamment la sécurité énergétique et l'approvisionnement en biens essentiels et intrants de production, parallèlement à des progrès constants dans les infrastructures électriques, dont les grands projets de transport d'électricité de 500 kV et 220 kV.

Les activités d'import-export ont enregistré une forte croissance, devenant un pilier essentiel de la résilience économique. Les exportations ont progressé en moyenne de 10,8% par an, soit plus du double de l'objectif. En 2025, le volume total des échanges commerciaux était estimé à 920 milliards de dollars, plaçant le Vietnam parmi les 15 premières nations commerçantes mondiales, avec un excédent commercial d'environ 22 milliards de dollars.

La production industrielle a connu une reprise vigoureuse, l'indice de la production industrielle (IPI) étant estimé à une hausse de 9,5%. Le marché intérieur a progressé de 9 à 10%, tandis que le commerce électronique a franchi pour la première fois la barre des 30 milliards de dollars, représentant les deux tiers de l'économie numérique et plaçant le Vietnam parmi les dix marchés du commerce électronique à la croissance la plus rapide au monde et parmi les trois premiers au sein de l'ASEAN.

La valeur de la marque nationale vietnamienne a atteint 519,6 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 2,5% par rapport à 2024, confirmant ainsi sa 32e place mondiale.

En 2026, le secteur vise une augmentation de l'indice de production industrielle (IPI) de plus de 10%, une accélération du développement commercial avec un objectif de croissance de plus de 8% du chiffre d'affaires à l'exportation, le maintien d'un excédent commercial durable et une amélioration de l'efficacité de la gestion publique ainsi que de la compétitivité globale du secteur.

Malgré ces résultats, le Premier ministre Pham Minh Chinh a mis en garde contre les nouveaux défis, notamment la fragmentation géopolitique, le ralentissement de la croissance mondiale et l'accélération des transitions écologique et numérique, qui exigent des réponses proactives et adaptables.

Il a souligné que l'année 2026 revêt une importance particulière, marquant le début de la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti et du plan de développement socio-économique 2026-2030, avec pour objectif une croissance économique à deux chiffres afin de jeter des bases solides pour la réalisation des "deux objectifs du centenaire" du pays et d'orienter le Vietnam avec confiance vers une nouvelle ère.

Le dirigeant a insisté sur le fait que, pour contribuer de manière significative au développement national, le secteur de l'industrie et du commerce doit également enregistrer une croissance à deux chiffres, créer des emplois, renforcer les moteurs de croissance traditionnels tels que les exportations et la consommation, et accélérer le développement des nouveaux moteurs de croissance, notamment l'économie verte, numérique, circulaire, du savoir et du partage.

Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner ce secteur. Il s'est dit convaincu qu'en 2026, le secteur de l'industrie et du commerce insufflerait une dynamique forte et contribuerait de manière significative à la réalisation d'une croissance économique à deux chiffres et à la progression des objectifs de développement à long terme du Vietnam.

À cette occasion, le Premier ministre a également assisté à une cérémonie annonçant les résultats commerciaux du Vietnam pour 2025 et honorant des entreprises d'import-export réputées.

