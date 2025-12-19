Inauguration de l’autoroute Huu Nghi - Chi Lang

L’autoroute reliant les postes frontières de Huu Nghi et Chi Lang, dans la province septentrionale de Lang Son, a été officiellement inaugurée le 19 décembre.

Lors de la cérémonie d’inauguration dans la commune de Nhan Ly, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a souligné que cette autoroute, projet d’importance nationale, jouait un rôle crucial dans le développement socio-économique et insufflait une nouvelle dynamique à la croissance nationale pour la période 2026-2030.

Il a mis en avant cette inauguration comme preuve de la forte volonté politique et de la coordination proactive des autorités centrales et locales tout au long de la mise en œuvre du projet. Il a exhorté la province de Lang Son, l’investisseur et les organismes compétents à poursuivre la finalisation des composantes du projet afin d’en garantir l’efficacité opérationnelle et d’en maximiser les retombées économiques.

Parallèlement au développement des transports, il a souligné la nécessité pour la province de renforcer ses relations extérieures, sa diplomatie économique, sa coopération technologique, ses échanges culturels et ses liens commerciaux avec les localités chinoises, afin de tirer parti de sa position frontalière pour un développement durable.

Le vice-président du Comité populaire de Lang Son, Doan Thanh Son, a affirmé que l'autoroute revêtait une importance particulière pour Lang Son et la région montagneuse du Nord. Une fois achevée, elle contribuera à la formation d'un système de transport moderne et complet, relié à l'autoroute Dông Dang - Trà Linh, garantissant ainsi une connectivité stratégique fluide depuis la frontière Nord vers les principaux centres économiques du pays, conformément au Plan directeur national des autoroutes pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050.

Elle devrait devenir un maillon essentiel du corridor économique Nanning (Chine) - Lang Son - Hai Phong - Quang Ninh, contribuant ainsi à la route économique trans-asiatique. Ce projet contribuera à renforcer le rôle de Lang Son comme porte d'entrée du commerce international, en stimulant l'industrie, le commerce, les services, la logistique, le tourisme et les activités d'import-export, tout en constituant un puissant moteur pour son développement rapide et durable.

Cette voie rapide de près de 60 km traverse neuf communes et districts et a nécessité un investissement total dépassant 11 000 milliards de dôngs (418 millions de dollars). À ce jour, 50 km sont achevés, dont 37 km de la route principale reliant Huu Nghi à Chi Lang. Les équipes s'efforcent de finaliser l'ensemble des travaux d'ici le deuxième trimestre 2026.

Ce projet devrait également fluidifier la circulation sur la route nationale 1, réduire le nombre d'accidents, améliorer les capacités logistiques et créer de nouvelles opportunités de développement pour Lang Son et la région environnante.

