Les échanges commerciaux Vietnam - Singapour affichent une croissance record

Au cours des 11 premiers mois de 2025, les relations commerciales entre le Vietnam et Singapour ont maintenu une dynamique particulièrement soutenue. Le Vietnam a conservé sa position de 10ᵉ partenaire commercial de Singapour, avec un volume d'échanges bilatéraux atteignant près de 36 milliards de dollars singapouriens, en hausse de 25,7% sur un an et de 13,6% par rapport à l'ensemble de l'année 2024. Il s'agit d'un niveau record.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon l'Autorité de réglementation comptable et des entreprises (ACRA) de Singapour, les échanges bilatéraux ont totalisé 2,9 milliards de dollars singapouriens en novembre 2025, en progression de 15,8% en glissement annuel. Les exportations singapouriennes vers le Vietnam ont atteint 1,8 milliard de dollars singapouriens, tandis que les importations en provenance du Vietnam se sont élevées à 1,1 milliard de dollars, en forte hausse de 55,2%.

Sur la période de janvier à novembre, les exportations de Singapour vers le Vietnam se sont établies à 24,5 milliards de dollars singapouriens (+17,7%), contre 11,5 milliards d'importations vietnamiennes (+47,2%). Toutefois, les opérations de réexportation via Singapour représentent une part prépondérante, avec 17,9 milliards de dollars singapouriens sur un total de 24,5 milliards, soit plus de 73% des exportations vers le Vietnam. Dès lors, si l'on ne considère que les échanges de marchandises d'origine singapourienne et vietnamienne, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 4,88 milliards de dollars singapouriens sur les onze premiers mois de 2025.

Les machines, appareils et matériels électriques et leurs parties (HS 85) ainsi que les combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation (HS 27) demeurent les principaux postes d'échanges. Du côté vietnamien, les exportations des groupes des réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; du verre et des ouvrages en verre ont fortement progressé.

Cao Xuân Thang, conseiller commercial du Vietnam à Singapour, avertit toutefois que le ralentissement économique attendu à Singapour en 2026 impose de nouveaux défis. Pour maintenir leur compétitivité, les entreprises vietnamiennes devront garantir une qualité constante et améliorer le design/emballage, intensifier l'innovation technologique pour stabiliser les volumes, réduire leurs coûts de production tout en préservant la crédibilité des marques de produits, des entreprises et de la marque nationale sur la scène internationale.

VNA/CVN