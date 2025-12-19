Bac Ninh lance la deuxième phase du parc industriel Quê Vo II

La construction des infrastructures du parc industriel Quê Vo II dans la province septentrionale de Bac Ninh, pour la deuxième phase, a débuté le 19 décembre. La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a assisté à la cérémonie de lancement des travaux.

Le projet des infrastructures du parc industriel Quê Vo II figure parmi les initiatives phares lancées en l'honneur du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

S'exprimant lors de l'événement, le président du Comité populaire provincial, Pham Hoàng Son, a déclaré que ce projet contribuerait à étendre l'espace de développement industriel et à répondre à la demande de nouveaux investissements, notamment dans les secteurs de haute technologie et respectueux de l'environnement. Il devrait également contribuer à la mise en place d'un système d'infrastructures industrielles moderne et intégré, en phase avec le développement durable, créant des emplois, augmentant les recettes budgétaires et stimulant la croissance économique locale.

Il a exhorté les maîtres d'oeuvre et d'ouvrage à mobiliser un maximum de ressources, à garantir la qualité de la construction, la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement, et à collaborer étroitement avec les autorités locales afin d'assurer une connectivité optimale des infrastructures. Il convient d'accorder la priorité à l'attraction de projets secondaires d'envergure, de haute technologie et respectueux de l'environnement, a-t-il ajouté.

Ce projet représente un investissement total de plus de 3.000 milliards de dôngs (environ 114 millions de dollars). S'étendant sur plus de 277 ha, le parc industriel comprendra 194 ha d'usines et d'entrepôts, quatre hectares de bâtiments administratifs et de services, 30 ha d'espaces verts et une quarantaine d'hectares d'infrastructures de transport.

Conçu comme un parc industriel moderne, écologique et durable, conforme aux normes internationales, ce projet devrait devenir un moteur essentiel du développement socio-économique de Bac Ninh. Stratégiquement situé le long de la Nationale 18, il bénéficie d'une excellente desserte par les principaux axes de transport, permettant aux investisseurs d'optimiser leur logistique et d'accroître leur compétitivité.

