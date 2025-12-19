Vietnam Airlines opère son premier vol commercial à l'aéroport de Long Thành

Le 19 décembre, le premier vol commercial de Vietnam Airlines a atterri à l'aéroport international de Long Thành, marquant officiellement le lancement de l'exploitation de l'aviation civile dans cette nouvelle infrastructure stratégique.

Le vol VN1, opéré par un Boeing 787 Dreamliner, a relié Hanoï à Long Thành en un peu plus de deux heures. À son bord se trouvaient le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh ainsi que près de 100 passagers. Après un vol technique effectué le 15 décembre, cet atterrissage confirme le haut niveau de préparation des infrastructures de l'aéroport ainsi que la coordination efficace entre les autorités et les unités concernées, constituant une étape clé vers l'ouverture commerciale de l'aéroport international de Long Thành.

Le même jour, alors que plusieurs ouvrages nationaux majeurs étaient inaugurés, Vietnam Airlines est devenue la première compagnie aérienne à transporter des passagers vers l'aéroport international de Long Thành.

Selon son directeur général Lê Hông Hà, ce premier vol ouvre une nouvelle phase d'exploitation pour la compagnie et contribue à la modernisation des infrastructures aéronautiques du Vietnam, renforçant la connectivité nationale et internationale.

Parallèlement, Vietnam Airlines a inauguré de nouvelles lignes aériennes Hô Chi Minh-Ville - Copenhague et Hanoï - Cebu, repris les opérations à l'aéroport de Vinh, lancé le service Internet à bord (wi-fi) et inauguré de nouveaux salons d'attente et zones d'enregistrement prioritaires dans plusieurs aéroports du pays.

La poursuite des investissements et de la modernisation des aéroports est attendue comme un moteur de croissance pour le secteur aérien, améliorant la qualité des services et l'expérience des passagers.

