Chemins de fer : la VNR met en service 162 voitures rénovées

Le 19 décembre, la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) a inauguré l'ouvrage de modernisation de 162 voitures de voyageurs, représentant un investissement de plus de 60 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Selon le directeur général de la VNR, Hoàng Gia Khanh, les voitures rénovées en l’espace de trois mois permettront d’améliorer significativement la sécurité, le confort et la qualité de service, avec une mise en service effective dès le Nouvel An lunaire (Têt) 2026. À l’issue de la cérémonie, les trains SE5 et SE6 ont été les premiers à entrer en exploitation sur l’axe Nord - Sud, avant le déploiement progressif des rames sur les lignes SE1/2 à SE19/20 à l’approche de la période festive.

Dans le cadre de la transition numérique et de la transition verte, la VNR déploie des chatbots et des systèmes de dialogue vocal fondés sur l’intelligence artificielle afin d’améliorer l’information et l’assistance aux voyageurs. Parallèlement, l’entreprise expérimente l’utilisation de biocarburant B5 sur la ligne Hanoï - Hai Phong, une initiative qui marque une première étape vers une exploitation ferroviaire plus respectueuse de l’environnement.

Hoang Gia Khanh a souligné que ces initiatives concrétisaient les orientations gouvernementales relatives aux "six domaines pionniers", mettant l’accent sur l’innovation, la transformation numérique et le développement de l’économie verte, de l'économie numérique et l'économie circulaire, conformément à la Résolution N°57 du Bureau politique.

Ces projets constituent des leviers importants pour soutenir l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres à l’horizon 2026. Ils illustrent également la capacité d’adaptation, de modernisation et d’intégration technologique du secteur ferroviaire vietnamien dans un nouveau contexte de développement durable.

VNA/CVN