Aéroport de Nôi Bài : inauguration de l'extension du Terminal T2 et virage numérique

La Compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports corporation of Vietnam - ACV) a inauguré, ce vendredi 19 décembre au matin, le projet d’extension du terminal international T2 de l’aéroport de Nôi Bài (Hanoï). Lancé en mai 2024, le chantier a été finalisé en 18 mois.

Photo : VNA/CVN

La mise en service est stratégique pour désengorger la principale porte d’entrée du Nord avant les pics de fréquentation du Têt et de la saison touristique 2026. L’ouvrage porte la surface totale au sol à plus de 200.000 m² et la capacité d’accueil à 15 millions de passagers par an (contre 10 millions auparavant), avec un potentiel de 18 millions. Les infrastructures ont été renforcées, passant de 17 à 30 portes d'embarquement et de 14 à 27 passerelles télescopiques, répondant ainsi à la croissance du transport international.

Au-delà de l’agrandissement physique, le Terminal T2 marque un tournant pour l'ACV avec le déploiement d'un écosystème technologique synchronisé, une première nationale. Les passagers bénéficient désormais de bornes d'enregistrement en libre-service (Kiosk Check-in), de système de dépose-bagages automatique (Self Bag Drop), de couloirs d’immigration automatisés (Auto-gate) et de système de contrôles biométriques. Ce "flux numérique" optimise l'exploitation et aligne l’expérience passager sur les standards internationaux les plus avancés.

Photo : VNA/CVN

Conçu selon le modèle "Green Airport" (Aéroport vert), le nouveau terminal allie modernité et respect de l'environnement. Privilégiant la lumière naturelle et intégrant des espaces verts écologiques en mêlant subtilement la modernité et les valeurs culturelles locales, le terminal T2 de Nôi Bài réaffirme la position de Nôi Bài comme un hub international de premier plan, offrant une expérience passager fluide et un premier contact culturel d'exception aux visiteurs étrangers.

VNA/CVN