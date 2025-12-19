La cartographie de la chaîne de valeur de l’électronique et de l’électricité se dévoile

L’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec l’Agence sud-coréenne de promotion du commerce et des investissements (KOTRA), a organisé jeudi 18 décembre un séminaire consacré à la publication de la cartographie de la chaîne de valeur de l’industrie électrique et électronique vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

La cartographie repose sur la sélection et l’analyse de 742 entreprises opérant dans sept segments clés de l’industrie électrique et électronique du Vietnam. Les données ont été structurées par filière afin de constituer une cartographie détaillée de la chaîne de valeur, accompagnée d’un répertoire d’entreprises. L’ensemble, composé de plus de 100 pages, comprend également des illustrations de composants et des informations techniques précises sur les acteurs du secteur.

C’est la première fois que l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement de l’un des secteurs les plus importants du Vietnam est systématisée, visualisée et publiée officiellement de manière structurée, dans le but de promouvoir le commerce, d’attirer les investissements et de soutenir un développement industriel durable.

L’élaboration de cette cartographie permet de rendre transparent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises à capitaux étrangers peuvent y identifier des fournisseurs appropriés, tandis que les entreprises vietnamiennes apparaissent enfin sur une "carte d’identification" officielle, ce qui faisait cruellement défaut jusqu’à présent, a indiqué Bùi Quang Hung, directeur adjoint de la Vietrade.

Une reconnaissance claire de leurs capacités et de leur position dans la chaîne de valeur leur ouvre davantage d’opportunités de coopération internationale, de transfert de technologies et d’intégration dans des réseaux d’approvisionnement de plus grande envergure, a-t-il poursuivi.

Le responsable a fait savoir qu’au cours de la dernière décennie, l’industrie électronique et électrique vietnamienne est devenue un moteur essentiel de la croissance économique. Elle a attiré d’importants investissements étrangers de grandes multinationales telles que Samsung, LG et Intel, et a favorisé le développement de milliers d’entreprises locales au sein de la chaîne d’approvisionnement.

Photo : VNA/CVN

D’après les statistiques du Département des douanes vietnamiennes, les exportations du secteur électrique et électronique ont atteint 126,5 milliards de dollars en 2024, et environ 143 milliards de dollars sur les onze mois passés de 2025, représentant près d’un tiers des exportations totales du pays. Le Vietnam figure désormais parmi les dix plus grands exportateurs mondiaux de produits électroniques, tout en s’imposant comme un pôle de production stratégique pour de nombreux groupes multinationaux.

Cependant, malgré cette croissance, des défis persistent, tels qu’une chaîne d’approvisionnement fragmentée, un manque d’informations aux étapes clés (composants, assemblage, logistique, R&D) et une faible participation nationale. De nombreuses entreprises locales se concentrent encore sur des segments de base, avec une localisation limitée, et dépendent fortement des importations.

De plus, le manque de communication entre les entreprises vietnamiennes et les entreprises à capitaux étrangers freine les partenariats, tandis que les agences de gestion et les organismes de promotion des investissements ne disposent pas des outils nécessaires pour identifier les lacunes de la chaîne d’approvisionnement.

Par conséquent, la cartographie de la chaîne de valeur n’est pas seulement un outil technique, mais un atout stratégique pour la croissance industrielle durable du Vietnam. Bùi Quang Hung a souligné que cette cartographie ne constituait pas une simple base de données, mais une infrastructure stratégique d’information, au service de la promotion commerciale, de l’attraction des investissements, du développement industriel et du renforcement de la compétitivité nationale.

De plus, elle met en évidence les lacunes de la chaîne de valeur, identifie les domaines d’investissement prioritaires et montre où les entreprises vietnamiennes peuvent se développer, permettant ainsi des efforts commerciaux et d’investissement plus ciblés, en adéquation avec les besoins du marché et les objectifs de développement de l’industrie.

Cho Sang-jae, directeur de la KOTRA Hanoi, a salué l’étroite collaboration entre les deux parties et a déclaré que la cartographie et le répertoire permettraient aux entreprises coréennes, ainsi qu’aux PME étrangères, d’identifier plus facilement des partenaires potentiels au Vietnam, favorisant ainsi des décisions d’investissement à long terme.

VNA/CVN