Commerce et services en hausse, le tourisme progresse de près de 20% sur onze mois

Les ventes de biens ménagers (+13,6%), d’habillement (+9,2%) et les services d’hébergement-restauration (+13,6%) figurent parmi les segments les plus porteurs. Le tourisme progresse de 19,1% .Le Vietnam a accueilli 1,98 million de visiteurs internationaux en novembre et 19,15 millions sur onze mois, soit une hausse de 20,9%. Les recettes du tourisme atteignent 85.400 milliards de dongs (+19,9%), avec de fortes croissances observées à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Quang Ninh. Sur onze mois, le commerce de détail et les services de consommation totalisent 6.377.700 milliards de dôngs (+9,1%). Les ventes au détail progressent 7,9% et les services d’hébergement-restauration, 14,6%. La demande intérieure continue ainsi de soutenir la croissance économique. Avec la haute saison des achats et du tourisme en décembre, les autorités s’attendent à une poursuite de la dynamique. Le programme national de promotion "Vietnam Grand Sale 2025" devrait également renforcer la consommation de fin d’année.

VNA/CVN