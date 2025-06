Accélérer la transformation numérique de l’industrie de sous-traitance

La transformation numérique est devenue une tendance inévitable dans le secteur industriel, en particulier pour les entreprises de l’industrie de sous-traitance. Pour s’adapter et se développer dans ce nouveau contexte, les entreprises vietnamiennes doivent rapidement intégrer les technologies numériques et repenser leur mode de fonctionnement. Cependant, ce processus n’est pas sans difficultés, en raison de nombreux obstacles encore présents.

Selon les experts, la plupart des entreprises de l’industrie de sous-traitance au Vietnam ne sont pas encore prêtes à faire face aux exigences de la quatrième révolution industrielle. Elles souffrent d’un manque d’infrastructures technologiques, de ressources humaines qualifiées et de compétences numériques. Par ailleurs, le déficit de culture numérique au sein des entreprises constitue également un frein majeur à l’adoption de nouvelles technologies.

Un autre obstacle important réside dans le manque d’engagement stratégique de la part des dirigeants. Trân Duc Tùng, directeur général adjoint de la société Hanel PT, souligne que sans une vision claire et une stratégie bien définie, il est difficile pour une entreprise de réussir sa transformation numérique.

Opportunités grâce au soutien de l’État

Malgré ces défis, la transformation numérique offre de nombreuses opportunités, notamment grâce au soutien actif de l'État vietnamien. Le Département de l'industrie du ministère de l'Industrie et du Commerce a mis en œuvre de nombreuses politiques et collaboré avec des organisations internationales et des entreprises à capitaux étrangers pour renforcer les capacités des entreprises locales.

Nguyên Manh Hà, chef du service de l’industrie de sous-traitance, indique que ces partenariats permettent non seulement de promouvoir l’adoption technologique, mais aussi d’aider les entreprises vietnamiennes à s’intégrer progressivement aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Renforcer les capacités internes

Pour améliorer leur compétitivité, les entreprises doivent investir dans des infrastructures numériques et adopter des technologies avancées telles que le Big Data, l’Internet des objets (IoT), en s’orientant vers le modèle d’usine intelligente. La numérisation des processus permet non seulement d’optimiser les opérations, mais aussi d’exploiter des données précises pour une prise de décision plus rapide et plus efficace.

Selon Hoàng Huu Thang, Pdg du groupe Intech, l’exploitation de plateformes numériques a permis à son entreprise de mieux gérer ses données, d’améliorer l’expérience client et d’augmenter la productivité.

Pour sa part, Hanel PT a déjà atteint un taux d’automatisation de 60% et vise 80% dans un avenir proche. En plus des investissements technologiques, l’entreprise mise sur la formation du personnel afin de mieux exploiter les systèmes numériques.

Les entreprises espèrent bénéficier de mécanismes financiers plus accessibles pour soutenir leur transformation numérique. Elles souhaitent également que l'État alloue davantage de ressources à la recherche et développement (R&D), jugée essentielle pour la modernisation de la production.

Chu Viêt Cuong, directeur du Centre de soutien au développement industriel, a affirmé que les programmes d'aide à la mise en place d'usines intelligentes et à la transformation numérique commencent à produire des résultats positifs. Ces efforts contribuent à diffuser les bonnes pratiques et à renforcer la position des entreprises locales dans les chaînes de valeur mondiales.

La transformation numérique n’est plus une option, mais une nécessité pour la survie et le développement des entreprises de l’industrie de soutien à l’ère numérique. Grâce à l’appui de l’État et aux efforts internes des entreprises, l’industrie de sous-traitance vietnamienne disposera de solides atouts pour se transformer, s’élever et s’imposer sur la scène internationale.

