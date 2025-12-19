Hô Chi Minh-Ville : l'industrie du bois vise 15 milliards d'USD d’exportations d’ici 2035

L'industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville s'est fixé un cap ambitieux : atteindre 15 milliards de dollars d'exportations d'ici 2035, avec un impératif de 80% de produits certifiés "verts". Cette volonté a été réaffirmée le 18 décembre lors du premier congrès (mandat 2025-2028) de l'Association de l'artisanat et de l'industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville (HAWA), marquant sa fusion officielle avec l'Association des meubles de Binh Duong (BIFA).

>> Hô Chi Minh-Ville : ouverture des salons internationaux VietnamWood et Furnitec 2025

>> Le bois vietnamien vise 25 milliards de dollars d’exportations d’ici 2030

Photo : VNA/CVN

Désormais forte de près de 1000 membres, cette nouvelle entité fusionnée joue un rôle de liaison entre les autorités et les entreprises, en les aidant à relever les grands défis qu'elles ne peuvent surmonter seules. Pour concrétiser la vision et les objectifs de l’industrie du bois, l'association s'attachera à développer des entreprises pionnières, à promouvoir la marque du meuble de la ville, à renforcer la formation des ressources humaines, à encourager l'adoption de pratiques de gestion respectueuses des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et à élargir son réseau de partenaires internationaux.

Un représentant de HAWA a déclaré que la fusion constituait une étape cruciale, conforme à la politique du Parti et du gouvernement en matière de fusion des unités administratives. Cette politique vise à tirer pleinement parti des ressources et des atouts de chaque localité afin de créer une nouvelle dynamique.

Suite à sa fusion avec Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu, Hô Chi Minh-Ville représente près de 50% du chiffre d'affaires total des exportations de bois et de produits dérivés du pays.

Cette fusion devrait donner un nouvel élan à l'industrie locale du bois.

S'exprimant lors de l'événement, Nguyên Van Diên, directeur adjoint de l'Administration des forêts et de la protection des forêts du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, a indiqué que malgré les incertitudes mondiales, les exportations vietnamiennes de bois et de produits forestiers devraient atteindre 18 milliards de dollars en 2025, dont 15,5 milliards de dollars pour le bois et les produits dérivés, selon les données du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Ce chiffre permettra au Vietnam de conserver sa place de premier exportateur en Asie du Sud-Est et de deuxième en Asie, témoignant d'un écosystème dynamique où la BIFA joue un rôle essentiel de catalyseur pour le monde des affaires.

VNA/CVN