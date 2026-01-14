Le PM appelle à une intégration au service du développement du pays

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage national sur l’intégration internationale, a présidé mercredi matin 14 janvier à Hanoï une conférence consacrée au bilan de l’année 2025 et au déploiement des missions pour 2026.

Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a souligné que l’intégration internationale constituait un pilier stratégique de la politique étrangère et du développement national. Cette dynamique, a-t-il rappelé, s’inscrit dans le cadre de la Résolution 59-NQ/TW du Bureau politique, qui définit une approche novatrice pour saisir les opportunités globales tout en minimisant les risques liés à l'instabilité de l’environnement international.

Photo: VNA/CVN

Dressant le panorama économique de l'année écoulée, le Premier ministre a noté qu'en dépit d'une conjoncture mondiale marquée par un ralentissement du commerce et des investissements, le Vietnam a affiché une résilience remarquable. Le chiffre d’affaires de l’import-export est en hausse et les décaissements d’investissements directs étrangers (IDE) ont atteint un sommet historique, s'établissant entre 28 et 29 milliards de dollars.

« Ces chiffres traduisent la confiance croissante des investisseurs internationaux dans l'environnement des affaires au Vietnam et agissent comme un catalyseur pour l'investissement domestique », a affirmé Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre a appelé à une mutation profonde de la pensée diplomatique : le Vietnam doit passer du statut de simple participant à celui d'acteur proactif, capable de bâtir et de façonner les relations internationales. Le pays se dit prêt à assumer un rôle de médiateur et de moteur dans les questions globales liées à la paix, à la sécurité et au développement.

Il a demandé aux membres du Comité de pilotage d'analyser sans complaisance les résultats de 2025, d'identifier les goulots d'étranglement et de proposer des solutions audacieuses pour l'entrée du pays dans une « ère nouvelle de développement ».

La conférence a mis en lumière les avancées significatives réalisées sur plusieurs fronts. L’intégration économique internationale a su s’adapter rapidement aux fluctuations mondiales, mobilisant des ressources extérieures clés et des leviers de rupture, contribuant ainsi à la restructuration économique et à l’innovation du modèle de croissance vers une trajectoire plus durable et résiliente.

Dans les domaines politique, de la défense et de la sécurité, l’intégration internationale a enregistré de nouvelles avancées, constituant un pilier essentiel pour la protection anticipée du pays, tout en consolidant un environnement extérieur favorable et en renforçant les capacités ainsi que la position internationale du Vietnam.

Par ailleurs, l’intégration internationale dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique a été fortement dynamisée, devenant un axe central de la coopération avec les partenaires étrangers et contribuant concrètement à la transition du modèle de croissance, d’une logique extensive vers une logique intensive.

Les secteurs de la culture, de la société, du tourisme, de l’environnement, de l’éducation, de la formation, de la santé et d’autres domaines ont également enregistré des évolutions positives, renforçant à la fois la position et le « soft power » du pays, tout en servant efficacement les objectifs de développement durable, inclusif et centré sur l’humain.

Enfin, le renforcement du cadre institutionnel et juridique relatif à l’intégration internationale, ainsi que l’intensification du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des engagements et accords internationaux, ont contribué à améliorer la compétitivité nationale et les capacités d’intégration internationale du Vietnam. La coordination et la direction ont été conduites de manière résolue et étroite, garantissant une mise en œuvre harmonisée et optimisant la force collective de l’ensemble du système politique.

VNA/CVN