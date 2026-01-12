Vers le XIVᵉ Congrès national du Parti

Intégration internationale : l’évolution de la pensée du Parti à travers les congrès

Après 40 ans de Dôi moi (Renouveau), la pensée du Parti communiste du Vietnam sur l’intégration internationale n’a cessé d’évoluer, passant de l’élargissement des relations extérieures à l’affirmation d’une stratégie d’intégration globale, approfondie, flexible et efficace. Ce processus témoigne de la fermeté politique, de la vision stratégique et de la capacité d’adaptation du Parti face aux mutations profondes du contexte mondial.

>> L’économie étatique se réaffirme comme un moteur de la croissance au Vietnam

>> XIVe Congrès national du PCV : un moment clé pour consolider la position montante du Vietnam

>> Un regard israélien sur le rôle du Parti communiste du Vietnam

>> Un Vietnamien aux États-Unis salue la portée stratégique du XIVᵉ Congrès du PCV

Photos : VNA/CVN

Dans son intervention au colloque intitulé "Indépendance et autonomie associées à l’intégration internationale à travers 40 ans de Renouveau : solutions pour la mise en œuvre de la Résolution N°59-NQ/TW du Bureau politique du XIIIᵉ mandat", la Docteure Nguyên Thu Phuong, de Tap chi công san (Revue communiste), a estimé que l’un des facteurs décisifs ayant permis un tournant d’importance historique résidait dans le profond renouvellement de la pensée du Parti sur l’intégration internationale.

Des orientations initiales telles que "l’élargissement des relations extérieures" et "l’ouverture" à la fin des années 1980, à la ligne consistant à "bâtir une économie ouverte, intégrée à la région et au monde", affirmée lors du VIIIᵉ Congrès (1996), puis au passage marqué vers une approche de "participation proactive à l’intégration économique internationale" au IXᵉ Congrès (2001), la réflexion du Parti n’a cessé de s’élargir et de se perfectionner.

À partir du XIᵉ Congrès (2011), le Parti affirme clairement l’exigence d’une "intégration internationale globale, proactive et active". Cette orientation est renforcée au XIIIᵉ Congrès (2021), qui met l’accent sur une intégration internationale approfondie, flexible et efficace. Cette évolution de la pensée stratégique est portée à un niveau supérieur avec la Résolution n°59-NQ/TW du 24 janvier 2025 du Bureau politique, intitulée "Sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte".

Photos : VNA/CVN

Selon la Docteure Nguyên Thu Phuong, la Résolution N°59-NQ/TW a su saisir le courant des forces motrices de l’époque et porter l’intégration internationale à un niveau supérieur, à travers des orientations à la fois révolutionnaires, novatrices, ancrées dans l’identité nationale, scientifiquement fondées et en phase avec l’esprit du temps.

"Depuis 1986 jusqu’à aujourd’hui, la pensée du Parti sur l’intégration internationale s’est développée de manière globale, passant d’une perception initiale des tendances de la mondialisation à l’élaboration d’une stratégie d’intégration internationale complète, approfondie, flexible et efficace. Ce processus traduit une maturité croissante de la réflexion théorique, une capacité d’adaptation agile face aux mutations de la situation mondiale, tout en affirmant une vision stratégique cohérente et constante du Parti", analyse-t-elle.

Sous la direction du Parti, l’intégration internationale est ainsi devenue l’un des moteurs essentiels du développement socio-économique, du renforcement de la défense et de la sécurité, de l’élargissement des relations extérieures, de l’affirmation de la position du pays sur la scène internationale et de la garantie des intérêts nationaux et du peuple.

Photo : VNA/CVN

Dans son intervention, le Docteur Nguyên Minh Vu, vice-ministre permanent des Affaires étrangères, a analysé l’évolution de la notion d’intégration, officiellement mentionnée pour la première fois dans les Documents du VIIIᵉ Congrès du Parti (1996), où elle mettait essentiellement l’accent sur la mission d’intégration économique.

Au cours de la période 2001-2010, du IXᵉ au Xᵉ Congrès, l’intégration internationale est restée centrée principalement sur le domaine économique. C’est dans ce contexte que le Bureau politique (mandat IX) a promulgué la Résolution N°07-NQ/TW du 27 novembre 2001 "sur l’intégration économique internationale".

Lors du Xᵉ Congrès (2006), le Parti a affirmé la ligne consistant à "être proactif et engagé dans l’intégration économique internationale, tout en élargissant la coopération internationale dans d’autres domaines". Les XIᵉ (2011), XIIᵉ (2016) et XIIIᵉ Congrès (2021) ont poursuivi et approfondi cette réflexion, en mettant en avant une vision de la politique extérieure et de l’intégration internationale globale, adaptée au nouveau contexte ainsi qu’aux besoins et aux réalités du développement national.

Photos : VNA - ST/CVN

Sur la base de ces grandes orientations définies à chaque congrès, le Parti a adopté de nombreux textes directeurs majeurs sur l’intégration internationale, dont la Résolution N°22-NQ/TW du Bureau politique, datée du 10 avril 2013, "sur l’intégration internationale".

Après dix années de mise en œuvre et face aux exigences d’un contexte nouveau, le Bureau politique a promulgué la Résolution N°59-NQ/TW du 24 janvier 2025 "sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation". Selon le Dr Nguyên Minh Vu, cette base de réflexion et de théorie solide du Parti constitue un fondement essentiel permettant à la diplomatie et à l’intégration internationale d’être déployées efficacement et d’obtenir des résultats marquants, au service du développement national.

Dans sa communication, le Professeur associé-Docteur Dang Dinh Quy, de l’Académie diplomatique du Vietnam, estime qu’à partir de 2026, le pays entrera dans une nouvelle ère, où l’intégration internationale sera confrontée à des opportunités et des défis inédits, sensiblement différents de ceux des quinze dernières années. Il est donc nécessaire de considérer l’intégration internationale comme l’œuvre de l’ensemble de la population et de tout le système politique, sous la direction et la conduite unifiées du Parti et la gestion centralisée de l’État.

L’intégration internationale doit placer les collectivités locales, les entreprises et les citoyens au cœur du processus, en tant que sujets et forces motrices principales. À ce titre, toute politique d’intégration internationale doit viser en priorité à servir les intérêts des territoires, des citoyens et des entreprises.

"L’intégration doit s’appuyer sur les ressources internes, les renforcer et en tirer pleinement parti, tout en mobilisant efficacement les ressources externes ; elle doit être étroitement articulée et contribuer activement au perfectionnement des institutions, à l’amélioration de la qualité des ressources humaines, à la construction d’infrastructures synchrones et modernes, ainsi qu’au renforcement de la puissance globale et de la compétitivité nationale. Elle doit également favoriser une meilleure cohésion et un renforcement des liens entre les régions, les territoires, les composantes économiques et les différentes couches sociales", a estimé le Professeur associé-Docteur Dang Dinh Quý.

Dans le même esprit, le Professeur associé-Docteur Vu Van Phúc, ancien rédacteur en chef de Tap chi công san, a précisé que, s’agissant des principes de l’intégration internationale, le Parti en identifiait clairement deux : agir dans l’intérêt national et du peuple, sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international.

Quant aux orientations et aux lignes directrices majeures, il s’agit de promouvoir la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures ; d’accorder une importance particulière aux relations avec les pays voisins et les grandes puissances, tout en veillant à entretenir de manière appropriée les liens avec les pays amis traditionnels.

L’orientation de l’intégration internationale est de plus en plus clairement définie : une intégration proactive et active, globale, permettant au Vietnam de passer du statut de pays suiveur à celui de pays en ascension, voire pionnier dans de nouveaux domaines.

Photo : VNA/CVN

Dans ce processus, le Parti attache une attention particulière à l’articulation entre le maintien de l’indépendance et de l’autonomie nationales et une intégration internationale globale et approfondie, à la nécessité de renforcer les forces internes, ainsi qu’à une meilleure maîtrise des principes et des normes fondamentales des usages internationaux.

"L’intégration internationale a contribué à préserver et à consolider un environnement de paix et de stabilité, à maintenir l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Patrie, ainsi qu’à protéger le régime socialiste ; elle a permis de briser l’isolement, l’encerclement et les embargos, et d’approfondir les relations avec les pays et partenaires sur des bases stables et durables. Elle a notamment favorisé l’établissement, l’élargissement et la consolidation d’un réseau de partenariats stratégiques globaux, de partenariats stratégiques et de partenariats globaux avec des acteurs revêtant une importance stratégique pour le développement durable du pays", a souligné le Professeur associé-Docteur Vu Van Phúc.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte où le pays entre dans une nouvelle phase de développement, marquée par l’imbrication d’opportunités et de défis, la poursuite de l’appropriation et de l’application créative de la pensée du Parti en matière d’intégration internationale constitue un socle essentiel pour mobiliser la force globale de la nation, garantir les intérêts nationaux et populaires, et concrétiser l’aspiration à un Vietnam prospère et puissant.

Nguyên Van/CVN