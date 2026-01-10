L’aube d’un nouvel horizon pour le Vietnam

En 2026, l’innovation, la montée en compétences et l’intégration aux chaînes de valeur mondiales seront au cœur des priorités. Objectif : permettre au Vietnam de renforcer sa stature et de s’affirmer pleinement sur la scène internationale.

>> Une dynamique record pour le tourisme vietnamien

Photo : VNA/CVN

Les difficultés et défis demeurent, mais sur la base de résolutions de rupture, de projets d’infrastructures stratégiques et d’un modèle d’administration locale à deux niveaux désormais pleinement opérationnel, un nouveau statut et de nouvelles opportunités s’ouvrent à l’économie vietnamienne, notamment pour concrétiser l’objectif d’une croissance à deux chiffres.

Résister aux vents contraires

L’année 2025 s’est achevée sur une série de catastrophes naturelles. En un peu plus d’un mois, quatre tempêtes (Bualoi, Matmo, Fengshen et Kalmaegi) se sont succédées. À peine l’une passée, une autre arrivait, charriant des pluies torrentielles. Les crues se sont enchaînées sans répit, chaque reflux laissant place à un nouveau pic. “Tempêtes après tempêtes, crues sur crues”, cette expression décrit fidèlement la saison la plus meurtrière depuis des années au Vietnam.

Les dégâts sont massifs. Premier d’une série dévastatrice, le typhon Bualoi a fait 67 morts et disparus et causé plus de 16.500 milliards de dôngs de pertes économiques. Le suivant, Matmo, l’a presque égalé avec près de 17.000 milliards de dégâts et allongeant la liste des victimes. Puis ce fut Fengshen, qui a inondé 128.024 habitations et en a détruit ou gravement endommagé 173…

À peine le Centre avait-il le temps de sécher que Kalmaegi balayait la région, ajoutant plus de 7.000 milliards de dôngs de dommages. La province de Gia Lai à elle seule en a subis 5.133 milliards, bien au-delà des premières estimations. La tempête à peine arrêtée, un épisode de pluies et de crues encore plus violent a provoqué 102 morts et disparus, endommagé 1.154 maisons et submergé, au pic, plus de 186.000 foyers. Le coût économique de ce seul épisode atteint 13.078 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, sous la conduite du Parti communiste du Vietnam, le gouvernement a déployé de manière synchronisée et résolue des actions sur tous les fronts. Priorités constantes : stimuler la croissance tout en préservant la stabilité macroéconomique, garantir la protection sociale, renforcer la défense et la sécurité, et intensifier l’action diplomatique. L’adaptation sûre et flexible, le contrôle efficace des pandémies et des catastrophes naturelles ont permis à l’économie de rebondir plus vite.

Surtout, le Vietnam a clairement fait de la “double transformation : verdissement et numérisation” une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue. Elle est à la fois socle et moteur d’un développement rapide et durable du pays en général, de l’économie en particulier. Le Parti, l’État et le gouvernement ont multiplié orientations, mécanismes et politiques en faveur d’une croissance rapide et durable, selon le principe “ni perfectionnisme, ni précipitation, et ne pas laisser passer les opportunités”.

Les résultats sont encourageants. Sur le front de la croissance et de la stabilité macroéconomique, la hausse du PIB 2025 est de 8,02%, bien au-dessus de la moyenne quinquennale projetée à 6,3%.

Photo : VNA/CVN

Les résultats positifs enregistrés en 2025 dans le développement socio-économique ont démontré la capacité de l’économie vietnamienne à résister aux chocs, notamment les pandémies, les catastrophes naturelles, mais aussi les turbulences externes telles que guerres, conflits, ruptures des chaînes d’approvisionnement, resserrement monétaire à l’étranger, complexité des politiques tarifaires, ralentissement mondial et poussées inflationnistes.

Sans cacher sa fierté à l’évocation d’une année passée marquée par une “forte croissance, avec une inflation maîtrisée”, lors de la session plénière de haut niveau du Forum économique du Vietnam 2025, placé sous le thème “Une économie vietnamienne rapide, durable et verte à l’ère du numérique”, mi décembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ces “vents contraires” ont été affrontés pour aboutir à ces résultats encourageants.

Allier ambition et responsabilité

Fait notable, sur la période 2021 - 2025, les dépenses d’aide sociale ont atteint 1,1 million de milliards de dôngs, un record. La hausse des recettes budgétaires en 2025 est de 34,7% au dessus des prévisions, et, surtout, 500.000 milliards de dôngs issus des dépassements de recettes et des économies réalisées ont été réinjectés dans l’investissement de développement, la défense et la sécurité, ainsi que la protection sociale. Une preuve tangible qu’il n’est pas question de “sacrifier le progrès et l’équité sociaux, ni l’État providence, sur l’autel d’une croissance purement quantitative”, a dit Pham Minh Chinh.

Avec l’examen et l’adoption par l’Assemblée nationale d’un objectif de croissance du PIB d’au moins 10% pour 2026 et les années suivantes, le Vietnam ne se contente pas d’afficher un chiffre. Il ouvre un nouveau cycle, où la vigueur du tissu entrepreneurial, la qualité de la gouvernance et l’esprit d’innovation seront déterminants.

Cet objectif est ambitieux dans un contexte international chahuté. Il reflète toutefois l’aspiration et le sens des responsabilités d’un pays à l’économie très ouverte, dont la montée en gamme reste à parfaire et qui s’appuie encore sur le travail intensif, les ressources naturelles et le capital. Le Vietnam figure aussi parmi les nations les plus exposées aux catastrophes naturelles et au changement climatique, tandis que la science, la technologie et l’innovation n’ont pas encore pleinement joué leur rôle de moteurs de croissance ; le cadre institutionnel et les politiques publiques comportent encore des goulets d’étranglement à lever.

“Les leçons tirées de quarante années de Renouveau (Dôi moi) et de passement des difficultés constituent le socle sur lequel le Vietnam reste ferme et cohérent pour poursuivre ces objectifs stratégiques. Le pays s’y tient avec clarté : la stabilité est une forteresse inexpugnable ; le développement rapide et durable est un moteur permanent, sans point d’arrêt ; la prospérité, le bien-être et le bonheur de la population sont l’objectif suprême”, a rappelé le Premier ministre.

Rappelant le mot d’ordre, “le Parti dirige, l’État impulse, l’entreprise ouvre la voie, le public et le privé avancent de concert, le pays se développe, le peuple est heureux” et le principe selon lequel “les ressources naissent de la vision, l’élan vient de l’innovation, la force puise dans le peuple et l’entreprise”, le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a défini les priorités pour 2026 et au-delà : accélérer un développement rapide et durable, viser une croissance à deux chiffres tout en préservant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en garantissant les grands équilibres ; renforcer la résilience et la compétitivité de l’économie ; améliorer les capacités d’analyse et de prévision pour réagir de manière agile et efficace aux chocs externes; parallèlement, approfondir la réforme institutionnelle.

“Le Vietnam reste déterminé à maintenir la stabilité macroéconomique, à maîtriser l’inflation et à garantir les grands équilibres de l’économie, afin de créer un environnement propice à un développement rapide et durable, avec un objectif de croissance à deux chiffres”, a-t-il souligné. Sur ce chemin, le Vietnam entend continuer de grandir, en tirant sa force des épreuves et des défis.

Phuong Nga/CVN