Le PM appelle à accélérer l’innovation et la transformation numérique au Vietnam

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh demande de promouvoir le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique de manière rapide et vigoureuse, mais aussi durable et approfondie, tout en garantissant la sécurité et la sûreté ; et d’opérer une administration proactive, créatrice et au service de la population et des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole pour clôturer la 5e réunion du Comité de pilotage gouvernemental pour le développement de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et du Projet 06, tenue ce samedi 15 novembre à Hanoï, il a tout reconnu les progrès notables et aussi a souligné des insuffisances. Il a notamment cité le développement lent des principales bases de données nationales, des infrastructures numériques inégales, une allocation insuffisante des ressources, et une pénurie de ressources humaines de haute qualité, en particulier dans l’intelligence artificielle, le big data et la cybersécurité. Le partage des données et la connectivité des systèmes restent fragmentés dans certains domaines.

Les résultats doivent constituer la principale mesure d’efficacité et que les responsables réticents à agir doivent être remplacés. Toutes les tâches en retard doivent être résolues d’ici fin 2025, en particulier les projets de bases de données nationales, a-t-il souligné.

Tâches prioritaires

Le chef du gouvernement a défini des tâches prioritaires comme finaliser toutes les bases de données au niveau des ministères et des localités en 2025 selon les principes "exactes - complètes - propres - actualisées - unifiées - partageables" ; améliorer les institutions et politiques favorisant l’innovation et la transformation numérique ; moderniser et unifier les infrastructures numériques, en particulier au niveau local ; allouer suffisamment de personnel pour la transformation numérique et promouvoir le programme "Culture numérique pour tous " à l’échelle nationale ; assurer une sécurité absolue des données et la protection des informations personnelles ; et mettre en place des outils de suivi en temps réel et des indicateurs clés (KPIs) pour évaluer les performances des ministères et localités.

Il a également exigé un examen national des services publics numériques, du niveau de maturité de la gouvernance des données et du respect des réglementations sur la connectivité des données d’ici fin décembre.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a en outre demandé l’élaboration rapide d’une stratégie nationale de transformation numérique et d’une stratégie nationale des données, avec une expérimentation du classement de la qualité des bases de données en 2025, avant une généralisation en 2026.

Lors de la réunion, les participants se sont concentrés sur l’identification de solutions de rupture pour accélérer les progrès, lever les obstacles persistants, renforcer la connectivité des données, simplifier les procédures administratives, et surmonter les difficultés dans la mise en œuvre du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux.

Ces derniers mois, le gouvernement et le Premier ministre ont publié 12 directives, 22 dépêches officielles et 28 avis de conclusion afin de concrétiser les contenus de la Résolution Nº 57 du Politburo du Parti. Les ministères et localités ont achevé 370 des 944 tâches, dont 67% réalisées dans les délais.

Le Vietnam figure parmi les 13 premiers au monde pour la vitesse Internet, une couverture 5G atteignant 39,5% de la population, et l’achèvement d’un câble optique terrestre de 3.900 km reliant le Vietnam à Singapour. D’importants projets de centres de données dédiés à l’IA sont en cours, dont un projet de centre national hyperscale à Hô Chi Minh-Ville.

L’industrie numérique reste un pilier de croissance, avec un chiffre d’affaires dépassant 4 quadrillions de dôngs (près de 152 milliards de dollars) au cours des 10 premiers mois de 2025, en hausse de 52,4% sur un an. Les exportations de produits numériques ont atteint 142 milliards de dollars, en hausse de 27%.

VNA/CVN