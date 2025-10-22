Trois Vietnamiens nominés au palmarès "40 under 40" du Réseau Pasteur

Trois médecins vietnamiens ont été nominés parmi les chercheurs émergents de moins de 40 ans issus du Pasteur Network, récompensant ainsi leur contribution à la recherche épidémiologique et à la protection de la santé publique.

La Dr. Truong Thi Thuy Dung, 33 ans, de l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville, a été récompensée pour son utilisation innovante de l’analyse de données dans la prévision et le contrôle des épidémies de rougeole, améliorant ainsi les stratégies de réponse précoce.

Le Dr. Pham Van Khang, 37 ans, de l’Institut national d’hygiène et d’épidémiologie de Hanoi, a été récompensé pour ses contributions à l’épidémiologie de la rougeole, notamment ses recherches sur les risques de maladie et la surveillance des vaccins, qui fournissent des données essentielles à la planification de la santé publique.

Le Dr. Lê Hoàng Thiêu, 33 ans, de l’Institut Pasteur de Nha Trang, a été récompensé pour ses recherches sur la rage et d’autres maladies infectieuses, contribuant à des solutions concrètes pour la prévention et le contrôle des maladies au Vietnam.

Photo : SKĐS/CVN

L’initiative "40 under 40" lancée par le Réseau Pasteur Mondial célèbre les chercheurs émergents de moins de 40 ans ayant fait preuve d’excellence en recherche scientifique et en leadership en santé publique. Les prix ont été remis lors de la réunion annuelle du Pasteur Network (PNAM) 2025, qui s’est tenue du 21 au 23 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

Cette année, pour la première fois, la conférence se déroule en Asie et au Vietnam. Cet événement phare réunira des dirigeants, des chercheurs et des experts en santé publique du Pasteur Network et d’ailleurs, offrant une plateforme pour relever les défis sanitaires mondiaux les plus urgents.

La réunion abordera les priorités de santé mondiale à travers un programme dynamique de séances plénières, de tables rondes et de discussions thématiques. Les sujets abordés incluent la surveillance, l’immunité et la pathogénèse des arbovirus ; les virus respiratoires et émergents ; les bactéries, le microbiote et les parasites ; et l’interaction entre climat et santé.

Le programme comprend également des sessions sur la fabrication de vaccins, l’implication des communautés dans la recherche et l’égalité des sexes dans les sciences.

Le Vietnam abrite trois institutions du Réseau Pasteur mondial : l’Institut national d’hygiène et d’épidémiologie, l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville et l’Institut Pasteur de Nha Trang. Ces instituts jouent un rôle essentiel dans les efforts de santé régionaux et internationaux, notamment en matière de recherche sur les vaccins, de surveillance des maladies et de réponse aux épidémies.

VNA/CVN