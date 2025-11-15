Le Premier ministre préside une réunion sur la transformation numérique et le Projet 06

Le matin du 15 novembre, au siège du gouvernement à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage gouvernemental pour le développement de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et du Projet 06, a présidé la 5ᵉ réunion du comité.

La réunion vise à examiner et évaluer la situation et les résultats obtenus en matière de développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique ; à identifier les limites, les obstacles ; à définir les tâches et solutions pour la période à venir ; à préparer la synthèse annuelle 2025 du comité.

Le chef du gouvernement a souligné que, ces derniers temps, le Bureau politique avait adopté sept résolutions importantes, dont la Résolution N°57 du Politburo du Parti sur les avancées décisives pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique au niveau national. Immédiatement après, l’Assemblée nationale et le gouvernement ont publié des résolutions, des programmes d’action et ont demandé aux ministères, secteurs et localités de mettre en œuvre de manière résolue cette résolution.

Selon Pham Minh Chinh, malgré de nombreux résultats positifs dans divers domaines (institutions, mécanismes, politiques ou résultats concrets encourageants), il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation, de transformation numérique nationale, de réforme administrative et de mise en œuvre du Projet 06. Certains travaux prévus restent en retard, notamment la construction et l’interconnexion des données, la mise en place de la citoyenneté numérique, la réforme administrative…

Définir les tâches et solutions prioritaires

Il a demandé une évaluation franche, claire, objective et quantifiable des résultats, ainsi que l’identification des causes et les enseignements à en tirer.

Il a également demandé aux participants de discuter et de définir clairement les tâches et solutions prioritaires ou décisif pour la période à venir ; de proposer des mesures de percée pour accélérer le décaissement des investissements destinés au développement scientifique et technologique, à l’innovation et à la transformation numérique ; de réduire les procédures administratives ; de résoudre les difficultés liées à la mise en œuvre de l’administration locale à deux niveaux, notamment dans le domaine de la transformation numérique.

Selon l’agenda, la réunion écoutera et discutera les rapports d’évaluation des résultats de l’exécution des tâches de développement scientifique, technologique, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi que des tâches prioritaires jusqu’à fin 2025 ; les résultats de la mise en œuvre du Projet 06 et des tâches clés jusqu’à fin 2025 ; ainsi que les résultats de la réforme administrative et les missions prioritaires d’ici 2025.

