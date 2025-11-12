"Startup Flight 2025" : un tremplin pour la coopération technologique vietnamo-indienne

L'événement "Startup Flight 2025" a été lancé le 11 novembre à l'Université Amity, située dans l'État d'Uttar Pradesh, en Inde. Cette initiative vise à connecter les écosystèmes technologiques entre le Vietnam et l’Inde, dans un contexte de transformation numérique accélérée.

Photo : Ngoc Thuy/VNA/CVN

L’événement est le fruit d'une collaboration entre l'incubateur d'innovation Amity, le bureau commercial de l'ambassade du Vietnam en Inde, le Centre national de soutien aux startups du Vietnam (National Startup Support Center of Vietnam - NSSC), l'UNUP (United Nations of Startup Network) et la compagnie aérienne Vietjet,

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, a mis en exergue la consolidation et le développement efficace du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Inde au cours de la dernière décennie. Il a souligné que l’innovation ainsi que la science et la technologie constituent des piliers essentiels pour la concrétisation des objectifs de développement nationaux, les startups jouant un rôle crucial de catalyseur pour renforcer les liens écosystémiques et ouvrir la voie aux industries du futur.

L'ambassadeur a présenté le programme "Startup Flight 2025" comme une manifestation concrète de cet esprit de coopération. Il a affirmé que l’environnement commercial dynamique du Vietnam, combiné à ses jeunes talents ambitieux et au vaste écosystème technologique de l’Inde, créera un terrain fertile pour la coopération, l’expansion des marchés et la dynamisation du développement scientifique et technologique des entreprises des deux pays.

La Professeure Balvinder Shukla, vice-rectrice de l’Université Amity, a réitéré l’engagement de son institution en faveur de l’innovation, qu’elle considère comme un axe stratégique. Elle a exprimé la volonté d’Amity de collaborer avec des partenaires internationaux afin de stimuler les programmes de formation, d’incubation et de facilitation des investissements. Selon elle, l’objectif est d’établir un "couloir d’innovation durable" entre les nations, le Vietnam étant un partenaire clé en raison de la croissance rapide de son écosystème de startups et de ses besoins en technologies de pointe.

Dans le cadre de cet événement, un programme d’orientation pour les startups des deux pays a également été organisé, axé sur le développement de modèles commerciaux, les stratégies de communication et la levée de fonds. Deux équipes vietnamiennes, MediFind et Green Choice, ainsi que la startup indienne IRUN DOC, ont eu l’opportunité de présenter leurs projets.

Répondant aux correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New Delhi, Chu Quang Thai, président du Conseil national pour l’entrepreneuriat et l’innovation, a expliqué que Startup Flight est une initiative conjointe de l’ambassade du Vietnam en Inde et de la communauté de l’innovation, visant à soutenir les entreprises vietnamiennes dans leur démarche "Go Global", en se concentrant initialement sur l’Inde pour stimuler le commerce, bâtir une communauté de startups commune et approfondir les relations stratégiques bilatérales.

Grâce aux avancées technologiques et à l’immense marché indien, ce modèle offre aux startups des deux pays des perspectives d’expansion mutuelle, la mise en œuvre de programmes d’échange et la possibilité de créer des projets prometteurs et de futures « licornes » conjointes.

Un protocole d’accord a été signé entre des partenaires des deux pays, scellant ainsi les bases d’une collaboration à long terme entre les startups indiennes et les organismes d’innovation vietnamiens. Les représentants des parties ont convenu de poursuivre le développement de programmes de connexion similaires, afin que l’innovation devienne une passerelle stratégique entre les deux économies.

VNA/CVN