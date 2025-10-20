Innovation, numérique, durabilité : la triple ambition de Hô Chi Minh-Ville

Forte de son socle scientifique et technologique solide et de son rôle moteur dans de nombreux domaines, Hô Chi Minh-Ville se fixe un objectif ambitieux : devenir un centre national et régional majeur en science, technologie (S&T), innovation et transformation numérique (TN).

Pour concrétiser cette vision, la cille déploie un ensemble coordonné de solutions, allant du perfectionnement des cadres institutionnels et politiques d’investissement à la création d’alliances stratégiques entre universités, instituts de recherche et entreprises afin de renforcer la formation, la recherche et le transfert technologique.

La fusion de Hô Chi Minh-Ville avec Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu, formant une super-métropole, impose un nouveau modèle de développement fondé sur une gouvernance numérique moderne et une croissance tirée par la productivité et les hautes technologies. Leader national de l’indice de transformation numérique (DTI), la Ville voit l’économie numérique contribuer à 20% de son GRDP, avec un objectif de 25% d’ici 2025 et de plus de 50% en 2045.

Depuis 2018, Hô Chi Minh-Ville met en œuvre son projet de Ville intelligente articulé autour de quatre objectifs : stimuler une croissance économique basée sur la connaissance et le numérique, améliorer la qualité de vie et l’environnement de travail, renforcer la participation citoyenne à la gouvernance et gérer la ville efficacement grâce à la prévision.

Une ville intelligente ne se définit pas uniquement par la technologie, mais par la création d’un écosystème urbain où les citoyens, les données et les innovations interagissent de manière harmonieuse pour générer une valeur durable sur les plans social, environnemental et économique.

La ville concentre ses efforts sur neuf domaines prioritaires : transport, santé, sécurité alimentaire, environnement, lutte contre les inondations, ressources humaines, sécurité et ordre, administration électronique, et aménagement urbain. L’administration électronique évolue progressivement vers une administration numérique intégrée, soutenue par une infrastructure numérique solide.

À ce jour, des avancées notables ont été réalisées, établissant les fondations de la Smart City conformément à la Résolution 57/NQ-TW du Bureau politique. La ville a mis en place une infrastructure numérique centralisée pour l’administration numérique et développe des plateformes communes de services intelligents. Les centres de commande sectoriels (transport, santé, éducation, énergie, eau…) intègrent déjà des technologies de pointe telles que l’IoT, l’IA et les systèmes d’information géographique (SIG).

Cependant, le Département municipal de la S&T souligne que pour devenir une véritable Ville intelligente d’ici 2030, plusieurs défis demeurent : interopérabilité des systèmes, partage et sécurité des données, et cadre réglementaire encore insuffisant sur la propriété et l’accès aux données. L’élaboration rapide d’un cadre juridique complet pour les Smart Cities au niveau national est donc essentielle.

Le Professeur associé, Dr.Trân Minh Triêt, vice-recteur de l’Université des sciences naturelles de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, estime que la Ville dispose d’un fort potentiel grâce à sa population, son infrastructure numérique et son orientation stratégique. Néanmoins, les problèmes structurels tels que la congestion, les inondations et le manque de main-d’œuvre qualifiée demeurent.

S’appuyant sur les expériences internationales, le Dr.Triêt propose une feuille de route en trois étapes reposant sur trois piliers technologiques : les jumeaux numériques, l’intégration BIM-SIG et l’écosystème IoT-IA. Primo, la période 2025-2027 : construction d’infrastructures de base et lancement de projets pilotes pour démontrer l’efficacité des technologies Smart City et renforcer la confiance des citoyens et investisseurs. Secundo, pour la phase 2027-2030 : déploiement à grande échelle des solutions testées et reconnaissance internationale de la Ville intelligente. Tertio, entre 2030 et2035 : développement d’innovations avancées visant à faire de Hô Chi Minh-Ville un pôle régional d’innovation.

Stimuler l’économie numérique, nouveau moteur de croissance

La vision de la nouvelle super-métropole est de devenir un centre économique, financier et industriel de stature régionale et mondiale. La ville mise sur un modèle fondé sur l’économie verte, numérique, circulaire et collaborative, soutenu par la science, l’innovation et des ressources humaines qualifiées. L’économie numérique devrait représenter 25% du GRDP en 2025 et 40% en 2030.

Selon Lâm Dinh Thang, directeur du Département de la S&T, la fusion crée un nouvel espace de développement, exigeant un modèle axé sur la productivité et les hautes technologies. L’économie numérique est identifiée comme le principal moteur de croissance. Grâce à ses atouts démographiques et institutionnels, la ville dispose d’un vaste marché et d’un écosystème numérique déjà bien établi.

Les défis persistent : disparités régionales dans la capacité numérique, besoin de politiques audacieuses pour attirer les talents et impératif de garantir la cybersécurité face à l’expansion numérique. La ville oriente donc ses priorités vers les services numériques, la production intelligente, la numérisation logistique et touristique.

Le Département de la S&T identifie cinq piliers d’action. Primo, les cadres institutionnels et politiques : simplifier les procédures, attirer les experts et soutenir la TN des entreprises. Secundo, les infrastructures numériques : développer un centre de données régional et un système centralisé de cybersécurité. Tertio, les ressources humaines : formation spécialisée, incitations à la rétention des talents et création d’incubateurs technologiques. Quarto, l’écosystème d’innovation : encouragement à l’entrepreneuriat et à la recherche appliquée. Enfin, quinto, la coopération et partenariats : renforcer les liens public-privé, universitaires et internationaux.

Le Dr.Thai Kim Phung, vice-recteur de l’École de technologie et de design de l’Université d’économie, rappelle que le développement des talents numériques est la clé : ils ne suivent pas l’économie numérique, ils la dirigent. Malgré une base solide, la Ville manque encore d’experts en IA et semi-conducteurs. Elle doit donc bâtir un écosystème éducatif intégré pour attirer et retenir ces compétences.

Un écosystème de start-up dynamique : le "terreau" de l’innovation

Hô Chi Minh-Ville possède un écosystème d’innovation robuste, soutenu par des politiques publiques et une forte culture entrepreneuriale. Près de 2.000 start-up y sont implantées (50% du total national), appuyées par une centaine de fonds de capital-risque et trois licornes technologiques : VNG, MoMo et Sky Mavis. L’écosystème est valorisé à 7,4 milliards de dollars, avec 260 millions de dollars de capitaux-risque investis. En 2025, la Ville entre dans le top 5 des écosystèmes d’Asie du Sud-Est et figure à la 110e place mondiale, avec pour ambition d’intégrer le top 100 d’ici 2030.

MoMo illustre cette dynamique en reliant plus de 30 millions d’utilisateurs et 300.000 partenaires. Son cofondateur, Nguyên Bá Diêp, souligne la nécessité de solutions numériques simples et abordables, en commençant par des paiements sans espèces et des outils de gestion connectés.

Sky Mavis, autre réussite locale, a révolutionné l’économie numérique du jeu vidéo grâce à ses actifs numériques et à son infrastructure blockchain, atteignant 4,3 milliards de dollars de transactions.

Les experts estiment que la convergence entre finance et technologie favorisera de nouveaux modèles économiques, accroîtra la transparence et renforcera la compétitivité.

Le Centre d’innovation : un "foyer commun"

Le Centre d’innovation et d’entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville, inauguré récemment, concrétise les Résolutions 57 et 68 du Bureau politique. Fonctionnant sur un modèle de partenariat public-privé, il agit comme un guichet unique pour les start-up : conseil juridique, propriété intellectuelle, financement, R&D et mise en relation avec les marchés.

Avec près de 17.000 m², il se veut le cœur de l’écosystème et un moteur de synergies.

Lâm Dinh Thang espère que ce Centre deviendra un tremplin pour propulser la Ville dans le top 100 mondial des écosystèmes d’innovation. Trân Thi Diêu Thúy, vice-présidente du Comité populaire, insiste sur la coopération internationale pour le transfert technologique et la formation d’un personnel qualifié.

Nguyên Huy Dung, représentant du Comité national de la S&T, recommande de renforcer la formation de talents et d’investir dans les technologies stratégiques comme l’IA et les jumeaux numériques.

Le modèle de "Triple Hélice" : une coopération stratégique

Le modèle de la “Triple Hélice” - associant État, université et entreprise - s’impose comme une stratégie clé pour transformer la recherche en produits concrets. L’accord entre l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et le groupe CT Group illustre cette dynamique, axée sur les semi-conducteurs et la technologie quantique. Les deux partenaires développent des puces d’IA, des modules IoT et des infrastructures quantiques tout en formant des talents spécialisés.

Le Professeur Vu Hai Quân, directeur de VNU-HCM, affirme que cette coopération permet d’exploiter efficacement les ressources communes et d’attirer des experts internationaux. Trân Kim Chung, président de CT Group, souligne que les produits seront conçus selon les besoins réels du marché mondial.

Ce modèle illustre la complémentarité des trois acteurs : l’État établit le cadre institutionnel et stimule l’investissement ; l’Université produit la connaissance et forme les talents ; l’Entreprise transforme la recherche en applications concrètes.

La vice-présidente Trân Thi Diêu Thúy appelle à renforcer ces liens pour que les résultats de la recherche se traduisent par des innovations tangibles, contribuant à la compétitivité et à l’essor international de la Ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN