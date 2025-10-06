Neuf Vietnamiens parmi les 10.000 chercheurs les plus influents du monde en 2025

Le 20 septembre 2025, l’éditeur Elsevier, en collaboration avec une équipe de l’Université Stanford (États-Unis), a publié la 7ᵉ édition de la base de données mondiale recensant les scientifiques les plus influents de l’année 2025, fondée sur les citations indexées par Scopus jusqu’à fin 2024. Selon cette annonce, neuf Vietnamiens se classent dans le groupe des 10.000 chercheurs les plus influents au monde et environ 70 autres dans celui des 100.000 chercheurs cités à l’échelle internationale en 2025.