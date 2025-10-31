Robot-chien "made in Vietnam" en vedette à la Foire d’automne 2025

Des robots-chiens conçus au Vietnam, l’immersion "Une journée de facteur" en réalité virtuelle (VR), des jeux en ligne ou encore un corner photo dédié à Liên Quân… Autant d’expériences technologiques qui ont captivé les visiteurs de la première Foire d’automne 2025.

Dans la zone baptisée "Automne de la prospérité" de la Foire d’automne 2025, les robots-chiens fabriqués au Vietnam ont aimanté les foules. Capables de courir, sauter, s’asseoir, se lever et même saluer, ces androïdes miment avec réalisme les mouvements d’un véritable chien.

Selon un représentant de la compagnie Astec.vn, il s’agit d’un modèle haut de gamme, conçu sur l’architecture d’un chien et destiné aux missions de patrouille et de surveillance. Il peut accéder à des zones difficiles ou dangereuses pour l’être humain et prendre le relais sur de vastes périmètres. Bardé de caméras et connecté à Internet, le robot se pilote à distance. En cas d’intrusion, il déclenche automatiquement des alertes dont aboiements simulés, signaux sonores, sirène et gyrophare.

Attractions technologiques

D’autres attractions technologiques à forte dimension ludique ont également séduit les visiteurs. Sur le stand de La Poste du Vietnam, le public pouvait vivre "Une journée de facteur" via un dispositif VR, en se glissant dans la peau d’un livreur à moto électrique, respectueuse de l’environnement. Le jeu "Conduire un camion de La Poste du Vietnam" proposait, lui, une simulation réaliste des trajets de transport de marchandises à travers tout le pays.

Après l’expérience, Duong Phuong Trang, une visiteuse hanoïenne, s’est dite impressionnée par l’arsenal VR et les consoles de dernière génération déployés par La Poste du Vietnam. "Je pense que ces expériences parleront beaucoup aux jeunes, avec un message fort en faveur de la transformation numérique", témoigne-t-elle.

Le stand VTC Games Online n’était pas en reste, attirant de nombreux curieux avec des jeux numériques de pointe et un espace "check-in" pour des photos aux couleurs du jeu en ligne Liên Quân.

Avec sa palette d’expériences numériques immersives et son haut degré de divertissement, la Foire d’automne 2025 s’affirme non seulement comme un rendez-vous commercial, mais aussi comme un laboratoire créatif, vitrine des savoir-faire vietnamiens en production, technologie et culture. Les visiteurs ne viennent plus seulement pour acheter des produits nationaux de qualité : ils viennent aussi toucher du doigt l’innovation et mesurer la transformation de l’industrie vietnamienne à l’ère du numérique.

