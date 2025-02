Sud

Le PM à la cérémonie inaugurale de l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Thu Dâu Môt - Chon Thành

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le tronçon Binh Duong de l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Thu Dâu Môt - Chon Thành mesure plus de 52 km de long. Il est conçu avec six voies, permettant aux véhicules d'une vitesse maximale de 100 km/h.

Il s'agit de la première autoroute reliant Hô Chi Minh-Ville aux provinces de Binh Duong et Binh Phuoc, puis à l'autoroute Gia Nghia - Chon Thành pour relier la région des hauts plateaux du Centre, créant ainsi une dynamique de développement pour la région du Sud-Est.

La première phase sera construite sous forme de partenariat public-privé (PPP) avec un investissement de plus de 8,88 trillions de dôngs (356 millions d'USD) en 36 mois.

Soulignant l'importance de l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Thu Dâu Môt - Chon Thành, le Premier ministre a demandé à Hô Chi Minh-Ville de commencer la construction d'un tronçon de 3 km de l'autoroute et à la province de Binh Phuoc de construire 7 km, qui traverseront les deux localités. Une fois ces tronçons ainsi que celui de la province de Binh Duong terminés, l'autoroute entière sera connectée en douceur au système de circulation, reliant les régions des hauts plateaux du Centre et du Sud-Est et l'ensemble du pays.

Il a demandé au Comité populaire de la province de Binh Duong d'ordonner aux investisseurs, superviseurs et consultants du projet, ainsi qu'aux entrepreneurs, de faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, en veillant à ce que le projet respecte tous les délais, les normes de qualité, la sécurité, la technique et les exigences environnementales. En même temps, ils doivent mobiliser du personnel et des équipements modernes pour mener à bien la construction conformément aux exigences techniques et aux réglementations légales, tout en empêchant la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités concernés de suivre de près le projet, de gérer la qualité et l'avancement, d'éliminer les difficultés et les obstacles pendant le processus de mise en œuvre du projet. En outre, les localités doivent accélérer activement le déblaiement des sites et la relocalisation des infrastructures techniques. En particulier, une attention particulière doit être accordée à la réinstallation, en aidant les personnes affectées à stabiliser leur production.

Au cours de l'événement, il a également félicité la province de Binh Duong pour avoir donné des décisions d'investissement à sept projets de logements sociaux avec un investissement total de près de 8,5 billions de dôngs, qui devraient fournir 9.200 appartements aux travailleurs et aux personnes à faible revenu, et pour avoir accordé des licences d'investissement à huit projets d'investissement étrangers avec un investissement total de plus de 1,2 milliard d'USD à cette occasion. Il a demandé aux villes et aux provinces de s'inspirer de Binh Duong pour le développement de logements sociaux et l'élimination des logements insalubres en 2025.

VNA/CVN