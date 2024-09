Le PM Pham Minh Chinh lance les travaux de l’autoroute Hoa Binh - Môc Châu

Avec un investissement total de près de 10.000 milliards de dôngs (406,3 millions de dollars), l’autoroute de près de 34 km part de Da Bac à Hoa Binh jusqu’à la commune de Chiêng Yên, district de Vân Hô, province de Son La.

Photo : VNA/CVN

Le projet revêt une importance particulière, car il devrait stimuler le développement socio-économique de Hoa Binh et le Nord-Ouest dans son ensemble. Une fois achevée, l’autoroute reliera le réseau de transport de Hoa Binh à Son La et à la capitale Hanoi pour former un axe autoroutier clé reliant le Nord-Ouest à la zone économique clé du Nord.

S’exprimant lors de la cérémonie, le chef du gouvernement a noté que le système de transport intraprovincial, interprovincial et interrégional actuel dans le Nord-Ouest est sous-développé, avec une seule autoroute disponible reliant Hanoi et Lào Cai. C’est l’un des facteurs importants qui entravent le développement de la région malgré son potentiel et ses avantages.

Par conséquent, concentrer les ressources d’investissement pour achever l’autoroute Hanoi - Hoa Binh - Son La - Diên Biên, y compris le projet Hoa Binh - Môc Châu, est d’une importance stratégique, a déclaré le Premier ministre. Il a noté que cela améliorera la connectivité entre les provinces du Nord-Ouest, reliera le Nord-Ouest à Hanoi et aux provinces du delta du fleuve Rouge, et créera un nouvel élan pour attirer les investissements et développer les secteurs économiques, contribuant ainsi à stimuler un développement socio-économique rapide et durable, à assurer la sécurité et la défense, et à ouvrir de nouvelles opportunités de développement, inaugurant ainsi une nouvelle phase de croissance plus forte pour le Nord-Ouest.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le lancement du projet reflète les efforts importants de la province de Hoa Binh et des ministères et secteurs concernés. Cependant, il a souligné que ce n’est que le début, car le projet comprend de nombreuses composantes et qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.

Il a appelé à redoubler d’efforts pour terminer les travaux de déblaiement du terrain avant le 30 novembre 2024 et la première phase du projet avant le 31 décembre 2027.

Il a également exhorté le Comité populaire provincial de Son La à se concentrer sur l’achèvement des procédures d’investissement pour commencer les travaux sur le tronçon de l’autoroute Hoa Binh - Môc Châu à travers la province dès que possible en 2025.

VNA/CVN