Le Premier ministre demande d’accélérer le projet d'autoroute Cân Tho - Cà Mau

Dans l'après-midi du 15 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté, exhorté et encouragé les cadres et les travailleurs du projet d'autoroute Cân Tho - Cà Mau. Sur le chantier, le Premier ministre a travaillé avec les dirigeants de plusieurs ministères, branches et de villes et provinces de Cân Tho, Hâu Giang, Bac Liêu et Cà Mau.

>> Le PM Pham Minh Chinh lance les travaux de l’autoroute Hoa Binh - Môc Châu

>> Accélérer la construction d'autoroutes dans le delta du Mékong

>> Le Premier ministre se penche sur le projet d'autoroute Dông Dang-Trà Linh

Photo : VNA/CVN

Le projet d'autoroute Cân Tho - Cà Mau, qui fait partie du projet de construction d'autoroute Nord-Sud de l'Est au cours de la période 2021-2025, aura une longueur de près de 111 km traversant Cân Tho, Hâu Giang, Bac Liêu et Cà Mau. Le projet est financé par le Comité de gestion du projet My Thuân du ministère des Transports. Il dispose d’un investissement total d’environ 27.500 milliards de dôngs (1,082 millards d'USD). La construction a commencé le 1er janvier 2023 et devrait terminer en décembre 2025.

Le Premier ministre a reconnu, salué et hautement apprécié la participation active de l'ensemble du système politique ainsi que les efforts des ministères, des branches et des localités, des unités et des entreprises dans la mise en œuvre de ce projet.

Deux goulots d'étranglement

Selon le dirigeant, les infrastructures de transport et les ressources humaines constituent des goulots d'étranglement du delta du Mékong. Le Parti et l'État se concentrent donc sur l'élimination de ces deux goulots d'étranglement avec une feuille de route adaptée aux conditions du pays, dont la construction des autoroutes telles que Cân Tho - Cà Mau.

Conscient des limites du processus de mise en œuvre du projet, notamment en termes d'avancement et d'approvisionnement en matériaux de construction, le chef du gouvernement a travaillé immédiatement sur le chantier avec les dirigeants de certains ministères, branches et localités concernés.

Il a demandé de faire du bon travail en matière de réinstallation, de prendre soin de la vie des personnes ayant abandonné leurs terres, maisons, champs, jardins, etc. pour que le projet soit mis en œuvre en terme, de créer toutes les conditions favorables aux activités du Comité de gestion du projet My Thuân, des entrepreneurs, des consultants, de l'équipe d'ingénieurs, d’ouvriers...

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a demandé au ministère des Transports de diriger le Comité de gestion du projet My Thuân et les entrepreneurs pour coordonner avec les localités afin de terminer bientôt les procédures d'exploitation de mines de matériaux de construction ; aux ministères des Transports, des Ressources naturelles et de l'Environnement et de la Construction de fournir des instructions spécifiques et d’achever les procédures d'octroi de licences pour le sable, le gravier et la pierre d'ici décembre 2024.

Les provinces de Tiên Giang, An Giang, Dông Nai, Binh Duong, Dông Thap, Vinh Long devraient aussi soutenir et fournir des matériaux de construction pour le projet.

Le Premier ministre a demandé aux ministères et aux branches de se coordonner avec la province de Cà Mau pour étudier l'extension de l'autoroute Cân Tho - Cà Mau jusqu’à Dât Mui dans le district de Nam Can, province de Cà Mau et de s'efforcer de commencer les travaux en 2026.

VNA/CVN