Détermination à éliminer les logements temporaires pour les pauvres

Les autorités locales, le Front de la Patrie à tous les niveaux et les organisations sociopolitiques de la province de Phu Yên ont aidé des familles méritantes et des foyers démunis locaux à avoir une vie meilleure. En 2025, Phu Yên continuera de mobiliser la participation de l’ensemble du système politique et les efforts conjoints de tous pour achever l’élimination des maisons temporaires et délabrées.

Selon le Comité du Front de la Patrie du Vietnam du district de Son Hoà, en 2024, le Fonds pour les pauvres et le Front de la Patrie de tous les niveaux ont soutenu la construction de 94 maisons de solidarité pour les foyers démunis. Plus de 550 ménages du district de Son Hoà ont actuellement besoin d'aide pour construire des logements remplaçant les maisons vétustes. Le président du Comité populaire du district de Son Hoà, Lê Van Quy, a affirmé qu'en 2025, le district est déterminé à atteindre l'objectif d'éliminer les maisons temporaires et délabrées.

Selon le vice-président du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam de Phu Yên, Hô Hông Nam, de 2021 à présent, toute la province a aidé la construction de plus de 2.000 maisons pour les ménages pauvres, quasi-pauvres et les familles méritantes avec un montant de plus de plus de 82 milliards de dôngs.

Selon le Service provincial du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales de Phu Yên, la province entière compte actuellement près de 1.900 ménages pauvres, ménages quasi-pauvres, de personnes méritantes et de proches des soldats morts pour la Patrie qui ont besoin de construire de nouvelles maisons pour remplacer les habitations temporaires et délabrées avec un montant total de près de 95 milliards de dôngs.

Lors d'une récente séance de travail du Comité de pilotage pour l'élimination des logements temporaires et délabrés dans la province de Phu Yên, le président du Comité populaire provincial, Ta Anh Tuân, a souligné que toute la province est déterminé à achever l'élimination de plus de 1.700 logements temporaires d'ici le 2 septembre 2025.

VNA/CVN