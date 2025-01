Aucune victime vietnamienne signalée dans une bousculade en Inde

On ne dispose toujours pas d’informations sur les citoyens vietnamiens parmi les près de 40 personnes tuées et une soixantaine blessées dans la bousculade survenue le 29 janvier lors de la fête religieuse de masse Mahakumbh Mela dans la ville de Prayagraj, dans l’État d'Uttar Pradesh, en Inde.

Photo : VNA/CVN

L'information a été publiée par l'ambassade du Vietnam en Inde, l'Association des Vietnamiens en Inde, des groupes vietnamiens en Inde et les médias locaux. Actuellement, la communauté vietnamienne en Inde compte environ 500 personnes, qui vivent, travaillent et étudient dans différentes régions du pays.

Environ 20 heures après l'incident, les autorités locales n'ont pas encore publié de chiffres officiels sur le nombre de victimes. Le même jour, le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé ses condoléances et a demandé au gouverneur de l'État d'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, de prendre des mesures urgentes pour sauver les victimes.

Yogi, pour sa part, a appelé les pèlerins à ne pas se rendre au point de rencontre des trois fleuves sacrés, le Gange, la Yamuna et la Sarasvati, mais à effectuer les cérémonies sur les rives des fleuves. Il a déclaré que le gouvernement de l'État d'Uttar Pradesh fournirait une aide financière d'environ 29.000 USD aux familles des victimes de l'incident.

Selon le responsable, la bousculade s'est produite en raison de la foule et de l'effondrement des barrières. Il a confirmé que la situation était sous contrôle, mais a averti que des foules continuaient d'arriver, avec environ 90 à 100 millions de personnes présentes sur le lieu de pèlerinage.

Le 29 janvier est un jour saint, connu sous le nom de "Mauni Amavasya", où les fidèles hindous croient que s'immerger dans les eaux sacrées purifiera leur âme, les nettoiera de leurs péchés et les libérera du cycle de la réincarnation. On estime que plus de 450 millions de personnes participeront aux 45 jours de festivités.

En juillet 2024, un incident de bousculade similaire s'est produit dans la ville de Hathras, dans l'État de l'Uttar Pradesh, entraînant la mort de 116 personnes, principalement des femmes et des enfants.

VNA/CVN