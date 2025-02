Aviation

Besoin de soutien pour poursuivre le programme de carburants verts

Les nouvelles politiques européennes et celles de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sur les carburants durables pourraient représenter un nouveau fardeau financier pour les compagnies aériennes vietnamiennes, en l'absence de mécanismes et de politiques de soutien adéquats de la part des autorités.

La compagnie nationale Vietnam Airlines a été la première compagnie aérienne vietnamienne à adopter les carburants d’aviation durables (SAF) sur ses vols en provenance d’Europe.

Dès le 1er janvier 2025, tous les vols de Vietnam Airlines au départ des aéroports européens utiliseront au moins 2% de SAF, un taux qui augmentera progressivement à 6% en 2030, 20% en 2035, puis 70% en 2050.

Pour les vols depuis le Royaume-Uni, la compagnie prévoit également d’incorporer au moins 2% de SAF à partir de 2025, avec une progression à 10% en 2030 et à 22% en 2040.

"Cette initiative renforce le rôle de pionnier de la compagnie nationale dans la transition écologique, tout en contribuant à l’objectif de neutralité carbone (Net Zero) du Vietnam d’ici 2050", a déclaré un représentant de Vietnam Airlines.

Le 27 mai 2024, Vietnam Airlines a effectué avec succès un vol commercial entre Singapour et Hanoï utilisant du SAF, devenant ainsi la première compagnie vietnamienne à adopter ce type de carburant. Cette démarche s’inscrit à la fois dans la lutte contre le changement climatique et dans le respect des obligations européennes en matière de durabilité, telles que la directive ReFuel EU Aviation adoptée en octobre 2023.

Un impact financier considérable

La réglementation européenne impose que le carburant utilisé dans les aéroports de l’Union européenne contienne au moins 2% de SAF à partir de 2025, un taux qui augmentera progressivement. Cette exigence s’applique à toutes les compagnies aériennes, y compris celles hors UE, comme Vietnam Airlines, lorsque leurs vols partent des aéroports européens.

Le coût du SAF, actuellement deux à trois fois plus élevé que celui du kérosène traditionnel, pourrait même atteindre six fois son prix en période de tension. Pour Vietnam Airlines, cela représenterait une augmentation annuelle d’environ 4,8 millions d'USD pour ses vols entre le Vietnam et l’Europe.

Bien que la compagnie n’ait pas encore annoncé de supplément tarifaire pour ses passagers, plusieurs compagnies internationales ont déjà adopté cette pratique pour compenser le coût élevé du SAF. Cette augmentation des coûts pourrait nuire à la compétitivité des exportations vietnamiennes sur le marché européen.

Une pression croissante

En plus de ReFuel EU Aviation, les compagnies aériennes vietnamiennes participant à des vols internationaux devront se conformer au programme de compensation des émissions de carbone (CORSIA) de l’OACI, avec une phase volontaire dès 2026 et une obligation à partir de 2027.

Selon les estimations, Vietnam Airlines pourrait devoir dépenser entre 13 et 92 millions d’USD en 2026 pour l’achat de crédits carbone, en fonction du prix du crédit (entre 6 et 40 USD). Cela s’ajoute aux coûts de ReFuel EU, portant le total à au moins 11,6 millions d’USD pour cette année-là.

Ces dépenses nécessitent un soutien des autorités vietnamiennes sous forme d’incitations fiscales pour l’importation de SAF ou de mécanismes d’échange de crédits carbone, afin de garantir que le Vietnam respecte ses engagements internationaux tout en protégeant ses intérêts économiques et ceux de ses compagnies aériennes.

Le SAF : une solution durable

Le SAF est un mélange de composants hydrocarbures similaire au kérosène traditionnel Jet A-1, ce qui permet son utilisation dans les infrastructures existantes et sur les avions sans modification. Cependant, sa production repose sur des ressources renouvelables, telles que les huiles usagées, les déchets agricoles ou forestiers, et même les déchets solides urbains.

De nouvelles technologies, comme la capture du carbone directement dans l’atmosphère pour le convertir en carburant, ouvrent des perspectives prometteuses pour l’avenir de l’aviation durable.

Le passage au SAF et à des initiatives comme CORSIA n’est pas seulement une obligation pour les compagnies aériennes, mais un enjeu national qui nécessite la coopération entre les secteurs public et privé. Avec des politiques adaptées, le Vietnam pourra relever ces défis tout en affirmant son rôle sur la scène internationale en matière de durabilité.

