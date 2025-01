Des médecins militaires de l'île de Sinh Tôn secourent un pêcheur en détresse en mer

Photo : VNA/CVN

Selon le commandement de la Région navale 4, le pêcheur Huynh Van Du, né en 1974, résidant dans la province de Binh Dinh (Centre), souffrait d'une hernie inguinale gauche.

Alors qu'il pêchait à environ cinq milles nautiques de l'île de Sinh Tôn, le pêcheur a remarqué une grosseur ferme près de son aine gauche, provoquant une douleur intense qui ne s'est pas atténuée avec le repos.

Le patient a été ensuite emmené sur l'île pour un traitement d'urgence. Après examen, l'équipe médicale lui a diagnostiqué une grande hernie inguinale gauche présentant un risque d'étranglement et a procédé à une intervention chirurgicale.

Après une opération de plus de trois heures, Huynh Van Du a repris connaissance avec des signes vitaux stables. Les médecins lui ont conseillé de rester sur l'île pour un suivi médical et un traitement plus poussé.

VNA/CVN