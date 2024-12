Un photographe argentin raconte des histoires de vétérans vietnamiens

Jorge Monaco, directeur de l'École nationale de photographie de Buenos Aires, a réalisé en 2010 un voyage au Vietnam pour photographier des portraits de vétérants, de jeunes volontaires et victimes de l’agent orange. De ces oeuvres, il a passé deux ans à finaliser le manuscrit de livre photo bilingue Mémoires de guerre.

Photo : VNA/CVN

"Chaque histoire de chaque vétéran du Vietnam dans mon manuscrit de livre photo +Mémoires de guerre+ ne ressemble pas aux informations historiques habituelles. Derrière chaque histoire se cache une profonde humanité, illustrant les grands sacrifices et contributions des générations précédentes, permettant à la jeune génération vietnamienne actuelle de vivre dans la liberté et la paix".

C’est ce qu’a déclaré Jorge Monaco, directeur de l'École nationale de photographie de Buenos Aires, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion du 80e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam (APV).

Il a fait savoir qu’il était venu pour la première fois au Vietnam en 1997 et qu’il était fasciné par l’histoire et l’esprit héroïque du peuple vietnamien. Il ne s’intéressait pas seulement aux statistiques de la guerre, mais aussi aux histoires humaines, aux soldats, aux jeunes volontaires et aux victimes de l’agent orange.

Sa première photo de vétérans vietnamiens avait été prise en 1998, décrivant le père d’un journaliste de la VNA. Depuis, l’idée de réaliser un projet photo sur la guerre du Vietnam avait progressivement pris forme.

En 2010, il était retourné au Vietnam avec un projet précis. Il avait passé un mois et demi à voyager dans différentes localités pour prendre des photos de vétérans et reliques de guerre. De retour en Argentine, il avait passé deux ans à finaliser le manuscrit de livre photo bilingue Mémoires de guerre.

Photo : VNA/CVN

L'ouvrage comprend trois chapitres : Vétérans dans la guerre d'une nation, Autres victimes et Preuves de la guerre. Avec près de 100 photos, le livre présente non seulement des portraits de vétérans, mais décrit également les grands sacrifices de la nation.

Des œuvres de Jorge Monaco ont été exposées dans de nombreux pays et ont remporté plusieurs prix prestigieux, dont le premier prix des Sony World Photography Awards 2024.

Jorge Monaco espère que, son livre photo sera publié, permettant à la jeune génération du Vietnam et de l'Argentine de se retourner sur le passé, de mémoriser les contributions des générations précédentes et chérir la paix actuelle.

VNA/CVN