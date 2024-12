L'Académie technique militaire doit renforcer la formation à double objectif

À l'occasion du 80 e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et du 35 e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre), dans l'après-midi du 18 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité et travaillé avec l'Académie technique militaire.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le général de division Lê Minh Thai, directeur de l'Académie technique militaire, a déclaré que l'académie visait à devenir une université de recherche de premier plan en sciences, technologie et ingénierie du pays d'ici 2030. L'académie s’efforce de figurer parmi les 700 meilleures universités avancées et de premier plan au monde et d’être dans le top 500 des écoles supérieures les plus avancées au monde en 2045.

De 2021 à 2024, l’académie a formé 7.000 étudiants de tous niveaux pour l’armée, 5.000 étudiants civils et des centaines d'ingénieurs pour les armées de différents pays. Elle a remporté des centaines de prix nationaux et internationaux et publié des milliers d'articles et de rapports scientifiques. L’académie entretient des relations de coopération avec 180 partenaires de 80 pays à travers le monde.

Prenant la parole, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l’académie devait promouvoir une formation à double objectif pour servir efficacement la cause de l’édification et de la défense de la Patrie dans la nouvelle situation.

Il a affirmé que l'Armée populaire du Vietnam, dont l'Académie technique militaire, était toujours pionnier en matière d'innovation, de créativité, de science et de technologie. Avec la mission de formation de ressources humaines de haute qualité, de recherche et développement, de production expérimentale, de transfert de technologie de pointe et d'intégration internationale, de développement de la science et de la technologie militaires, l'Académie technique militaire joue un rôle important et contribue directement à la mise en œuvre réussie de la tâche d’édification de l'armée et à la cause de l'industrialisation et de la modernisation du pays.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Pham Minh Chinh a ordonné que l'académie se concentrait sur la formation approfondie et la mise en œuvre sérieuse et efficace des directives, des politiques et des points de vue du Parti ainsi que des lois de l'État en matière militaire, de défense nationale, d'éducation et de formation ; continuait à améliorer la qualité de l’éducation et de la recherche scientifique ; mettait l’accent sur la formation d’un personnel hautement qualifié en sciences et technologies militaires.

Il est nécessaire de se concentrer sur la construction et la mise à jour des programmes de formation concernant la recherche de nouvelles problématiques telles que l’intelligence artificielle (IA), la technologie des semi-conducteurs, l’Internet des objets, les bases de données, le big data, les semi-conducteurs...; de s’intéresser à la formation d'une équipe d'ingénieurs concepteurs, d'ingénieurs en chef et d'ingénieurs généralistes pour servir le développement de l'industrie de la défense.

Enfin, le chef du gouvernement a aussi mis l’accent sur le renforcement de la coopération avec les entreprises et les pays disposant de technologies sources pour les armes et les équipements militaires, le développement de la coopération internationale en matière de formation et de recherche scientifique pour améliorer les qualifications du personnel et des enseignants vietnamiens, a-t-il conclu.

