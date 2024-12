Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit une délégation d'entreprises américaines

>> L’USABC apprécie les perspectives de coopération Vietnam - États-Unis

>> Le président de l'AN reçoit une délégation du Conseil d'affaires États-Unis - ASEAN

>> Le PM invite à concrétiserle partenariat stratégique Vietnam - États-Unis

Photo : VNA/CVN

La délégation regroupant des représentants de Boeing, Lockheed Martin, Bell Textron, A2G (Air to Ground), AeroVironment, Atmo, Blue Halo, IMSG, Loading Republic, Oliver Wyman, Realtime Robotics, R-MOR, Stick Rudder Entreprises... a été conduite par Brian McFeeters, vice-président principal et directeur général régional de l'USABC et Mme Imelda Martin-Hum, PDG de I.M. Systems Corporation.

Pham Minh Chinh a déclaré que dans les années à venir, le Vietnam se fixerait un objectif de croissance à deux chiffres chaque année, exploiterait de nouveaux espaces de développement et développerait de nouvelles industries et de nouveaux domaines, notamment l'espace, l'économie de l'aviation, l'espace maritime, l’espace souterrain. La vision et l'orientation de ces entreprises américaines présentent de nombreuses similitudes avec l'orientation et les tendances du Vietnam.

Il a suggéré que l'USABC et les entreprises américaines continuent d'échanger et de coopérer avec les agences, les organisations et les entreprises vietnamiennes ; de promouvoir la coopération en matière de commerce, de transfert de technologie, d'investissement, de production, de formation de ressources humaines de haute qualité pour les industries émergentes, de coopération pour améliorer la capacité de gestion intelligente.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé d'élargir les activités de coopération existantes et de rechercher de nouvelles opportunités de coopération. Le Vietnam s’engage à garantir les droits et intérêts légitimes des investisseurs ; à maintenir un environnement de paix, de stabilité, de coopération et en développement ; protéger fermement l'indépendance et la souveraineté du pays afin que les investisseurs puissent se sentir en sécurité en investissant de manière durable, à long terme et efficace.

Le gouvernement vietnamien est prêt à écouter et à dialoguer pour résoudre les problèmes en suspens et améliorer l’environnement des investissements et des affaires ; créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises américaines réussissent au Vietnam, a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le dirigeant vietnamien a demandé à l'USABC et aux entreprises américaines de s'exprimer auprès du gouvernement américain pour la reconnaissance rapide du statut d’économie de marché du Vietnam et le retrait du pays de la liste des exportations de haute technologie restreintes.

Brian McFeeters et les membres de la délégation américaine ont félicité le Vietnam pour l'organisation du Salon international de la défense 2024. Il s'agit d'une opportunité pour les entreprises américaines de coopérer avec les agences, organisations et entreprises de l'industrie de défense vietnamienne pour soutenir le Vietnam dans des domaines potentiels et stratégiques ainsi que pour fournir un soutien pratique au développement des relations Vietnam - États-Unis.

Les membres de la délégation américaine ont déclaré continuer à soutenir le Vietnam dans son processus de développement, à élargir leur coopération avec des partenaires vietnamiens, à contribuer activement au resserrement des relations entre les deux pays.

VNA/CVN