Rationalisation de l’appareil - urgence et détermination dans les directives du chef du Parti

Le Comité central de pilotage du dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution N°18-NQ/TW a demandé le 5 décembre 2024 aux ministères et secteurs de finaliser leurs plans de restructuration et de rationalisation de l’appareil en décembre 2024.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

L’heure est à l’urgence, entre le déclenchement de la "révolution de rationalisation de l’organisation de l’État" et la finalisation du projet. Ces plans devront être soumis au Comité central du Parti et à la session extraordinaire de l’Assemblée nationale en février 2025.

Selon le secrétaire général du Parti Tô Lâm, cette réforme doit être menée sans tarder mais de manière réfléchie et prudente, en respectant les principes et en prenant en compte les avis d’experts, de scientifiques et les expériences internationales.

La devise est de mise : "se ranger en courant", "le temps n’attend pas", "agir sans tarder, plus tôt on se met à l’œuvre, mieux ce sera pour le peuple", "l’autorité centrale, les commissions du Parti, l’Assemblée nationale, le gouverment doivent être exemplaire".

Dans ses discours, le secrétaire général Tô Lâm martèle ses mots clés : "révolution", "drastique", "urgent", "grande détermintation", "impératif", "fort", "rapide", "efforts extraordinaires", "dépassement".

Il a rappelé que de nombreux Congrès nationaux du Parti, dans les mandats précédents, avaient déjà abordé la nécessité de rationaliser l’appareil. Cela prouve, selon lui, la conscience du Parti face à cette problématique.

Cependant, le processus de mise en œuvre n’a pas encore atteint ses objectifs. Malgré la complexité de la tâche, il est impératif de l’accomplir, a-t-il souligné, exhortant le système politique à tous les niveaux à faire preuve de grande détermination pour mener à bien cette révolution.

"Le problème ne réside pas seulement dans la rationalisation de l’ampleur ou de l’effectif, mais plus profondément, dans l’efficacité du fonctionnement du système politique. Les responsables doivent être exemplaires, proactifs et déterminés dans leurs tâches. Les autorités locales suivent l’exemple du niveau central."

S’exprimant lors d’une séance de débat à l’Assemblée nationale, le 31 octobre 2024, il a qualifié la rationalisation de l’appareil de "révolution" qui doit être réalisée par l’ensemble du système politique, du niveau central au niveau de base local, et jusqu’à chaque cellule et à chaque membre du Parti. "Il ne peut y avoir de développement sans rationnalisation de l’appareil", a déclaré le leader du Parti.

Selon le dirigeant, environ 70% du budget est actuellement consacré aux salaires et aux dépenses courantes pour soutenir les opérations en cours. Si le budget est géré de cette manière, il ne restera plus de fonds pour les investissements de développement, la défense nationale, la sécurité, la réduction de la pauvreté et la protection sociale. Au moins 50% du budget devrait être alloué à ces tâches essentielles.

Par conséquent, les salaires ne peuvent pas être augmentés, car si l’on augmente les salaires alors que l’appareil reste encombrant, les dépenses pour les salaires augmenteront jusqu’à 80%-90% du budget, ce qui ne laissera pas de fonds pour d’autres activités, a déclaré Lam, soulignant qu’un appareil encombrant entrave le développement.

Le 5 novembre, le secrétaire général Tô Lâm a écrit un article sur la construction d’un système politique compact, rationalisé, fort, efficace, efficient et effectif.

Dans cet article, il a souligné qu’à l’approche du centenaire de la fondation du Parti et du centenaire de la fondation de la nation, la réalisation des objectifs stratégiques exige non seulement des efforts extraordinaires et un engagement exceptionnel, mais ne tolère pas non plus de retard, de relâchement, de manque de précision, d’incohérence ni de coordination lâche à chaque étape. Pour y parvenir, il est impératif d’initier une révolution dans la rationalisation de l’appareil organisationnel du système politique.

Il est nécessaire de se concentrer sur le perfectionnement des institutions dans un esprit de "course en file d’attente" afin de traduire rapidement les politiques du Parti dans la réalité. Les réglementations juridiques pertinentes doivent être révisées pour être amendées, complétées ou promulguées correctement par voie de règlement, en veillant à ce que les politiques du Parti soient mises en œuvre dès qu’elles sont approuvées par le Comité central du Parti.

Le leader du Parti a également souligné la nécessité de parachever les lois sur l’organisation et le fonctionnement des agences au sein du système politique, dans l’esprit de renforcer la décentralisation et la délégation du pouvoir, selon la devise "les localités décident, les localités mettent en œuvre et les localités assument les responsabilités", avec le Parti, le gouvernement et l’Assemblée nationale renforçant l’achèvement du cadre institutionnel, jouant le rôle d’assistance, améliorant l’inspection, la supervision et maximisant les réformes administratives, ce qui comprend la réduction des coûts et la création des conditions les plus favorables pour les citoyens et les entreprises.

En outre, la rationalisation de la structure organisationnelle doit être combinée à la restructuration du contingent de cadres pour s’assurer qu’ils possèdent la qualité, la capacité et les qualifications nécessaires à leurs tâches, avec une masse salariale raisonnable et des titres de poste standardisés, a-t-il ajouté.

Six jours plus tard, le 11 novembre, lors d’une réunion avec les sous-comités en charge des documents et des règlements du Parti pour le prochain XIVe Congrès national du Parti, le secrétaire général Tô Lâm a appelé à la mise en œuvre rapide et déterminée de la résolution n°18-NQ/TW sur plusieurs questions concernant la réforme du système politique pour une plus grande efficacité. Il a souligné la nécessité d’une forte détermination politique, d’une action décisive et d’un consensus idéologique dans l’ensemble du système politique. Cet effort exige de la solidarité, du courage et du sacrifice de soi de la part de chaque cadre et membre du Parti pour servir le développement du pays.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Le 25 novembre, s’adressant à la cérémonie d’ouverture de la XIIIe réunion du Comité central du Parti, le chef du Parti a affirmé que l’innovation et la restructuration continues de l’appareil organisationnel du système politique étaient une exigence urgente de la situation pratique actuelle, car le temps n’attend pas.

Il a noté que de nombreuses tâches restent à accomplir et que la structure organisationnelle du système politique est toujours lourde, avec de multiples niveaux et des fonctions, des responsabilités et des autorités qui se chevauchent. Sa décentralisation et sa délégation de pouvoir sont incohérentes et son efficacité et son efficience opérationnelles restent faibles.

Le Politburo est parvenu à un consensus sur une forte détermination politique à examiner en profondeur la résolution n°18-NQ/TW pour faire rapport au Comité central du Parti pour approbation de mesures décisives pour continuer à réorganiser et à perfectionner l’appareil organisationnel du système politique, en commençant par les agences centrales. Il a été identifié comme une tâche qui doit être menée à bien rapidement et achevée avant le 14e Congrès national du Parti.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que, conformément à la politique du Bureau politique, le travail a été mis en œuvre activement dans l’esprit de "se ranger en courant". Le Politburo a établi un comité de pilotage pour faire le bilan de la résolution n°18-NQ/TW, édictant des règlements opérationnels, attribuant des responsabilités et créant un plan de mise en œuvre pour guider les ministères, les secteurs et les localités dans la conduite de la révision conformément à un plan défini et à des directives spécifiques.

Récemment, le 1er décembre, le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti ont convoqué une conférence nationale pour populariser en profondeur le dressement du bilan de la résolution n°18, au cours de laquelle le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que la question était désormais de savoir si c’était le bon moment et l’occasion, et dans quelles circonstances il s’agissait d’une urgence et d’une exigence objective ou non pour la révolution de rationalisation de la structure organisationnelle du système politique afin d’assurer un fonctionnement efficace et efficient.

La réponse est que la nation ne peut plus se permettre de retarder le moindre problème, car il s’agit d’un problème urgent qui doit être résolu immédiatement. Plus tôt le travail sera terminé, plus grands seront les bénéfices pour le peuple et la nation.

"Pour assurer un corps en bonne santé, nous devons parfois prendre des médicaments amers ou endurer la douleur pour retirer chirurgicalement la tumeur", a souligné le leader du Parti.

VNA/CVN