Les utilisateurs d’argent mobile au Vietnam augmentent rapidement

Les dernières données du ministère de l'Information et des Communications montrent que le nombre de clients dans les zones rurales, montagneuses et isolées a atteint plus de 6,3 millions de clients, représentant 72% des clients utilisant les services Mobile Money.

Mobile Money est un service qui utilise des comptes de télécommunications pour payer des biens et des services de petite valeur.

Le service Mobile Money est autorisé par la Banque d'État du Vietnam (SBV) à être testé dans tout le pays pour une période de deux ans, du 18 novembre 2021 au 18 novembre 2023.

Après la période pilote initiale, le gouvernement a publié la Résolution 192 sur la prolongation de la période pilote de mise en œuvre du service Mobile Money jusqu'au 31 décembre de cette année.

La mise en œuvre du projet pilote Mobile Money vise à promouvoir les paiements autres qu'en espèces, en particulier dans les zones rurales, montagneuses et insulaires, où les populations n'ont pas accès aux points de transaction bancaires.

Contrairement aux portefeuilles électroniques classiques, Mobile Money offre aux utilisateurs un compte lié à un abonnement mobile, sans avoir besoin d'un compte bancaire.

Ce compte est similaire à un compte de télécommunications, mais peut être utilisé pour transférer de l'argent et payer des services et des biens légalement au Vietnam.

À ce jour, dans tout le pays, il y a 275.879 points acceptant le paiement par Mobile Money, soit une augmentation de 9,56% par rapport au mois d'avril de cette année.

Le nombre total de transactions, y compris les dépôts, retraits, transferts d'argent et paiements par Mobile Money, s'élève à plus de 119 millions de transactions, en hausse de 8%.

La valeur totale des transactions a atteint plus de 4,46 billions de dongs, en hausse de 7%.

En réponse aux résultats obtenus depuis le projet pilote, le vice-Premier ministre Le Minh Khai, lors de la réunion de mai, a chargé la Banque d'État du Vietnam de présider et de coordonner avec les ministères, agences et unités concernés la recherche et la réalisation urgente de rapports et de propositions sur la promulgation de documents juridiques réglementant les services d'argent mobile.

En conséquence, l'orientation du gouvernement est de disposer d'une évaluation spécifique, de données complètes et proches de la situation concernant les résultats du récent projet pilote de service Mobile Money.

En outre, il est nécessaire d’évaluer pleinement les impacts, avantages, risques et effets sur les entités concernées, les systèmes de paiement, les activités bancaires et la sécurité financière et monétaire nationale.

Les plans et propositions doivent garantir la sécurité et la sûreté des activités de paiement bancaire et du système financier et monétaire national conformément au développement du droit et de la science et de la technologie, aux pratiques internationales, en garantissant la gestion, les droits et les intérêts des sujets connexes.

