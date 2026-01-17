Banque d'Italie

Le PIB italien progresse à un rythme modéré, avec une croissance prévue de 0,6% en 2026

>> L'Italie divise par deux sa prévision de croissance pour 2025

>> Automobile : le marché italien à la baisse en 2025, les électriques encore faibles

Selon la Banque d'Italie dans son bulletin économique périodique, cité par des médias locaux, la croissance économique du pays devrait connaitre par la suite une accélération sur la période 2027-2028. Concernant l'année écoulée, l'activité économique italienne a poursuivi sa croissance modérée au 4e trimestre, portée par le secteur des services, notamment aux entreprises, et par la reprise de l'industrie, fait savoir la même source. "La consommation des ménages a connu une croissance modeste, reflétant des perspectives économiques mondiales toujours défavorables. Les perspectives pour le secteur manufacturier restent incertaines, en partie à cause de l'intensification de la concurrence chinoise dans plusieurs secteurs", explique l'institution bancaire. S'agissant du taux d'inflation, qui s'établissait en moyenne à 2,1% en 2025, celui-ci devrait légèrement diminuer en 2026 et 2027, avant de revenir à 2,0% en 2028. Au quatrième trimestre 2025, l'inflation est restée faible par rapport à la zone euro, grâce à une croissance plus modérée des prix des services et à une baisse plus marquée des prix de l'énergie.

APS/VNA/CVN