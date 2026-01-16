Le dollar en forme face aux monnaies européennes

Vers 19h35 GMT, le billet vert prenait 0,25% à l'euro à 1,1615 dollar, avançait de 0,41% face à la livre sterling à 1,3388 dollar et se renforçait de 0,35% face au franc suisse, à 0,8027 franc suisse pour un dollar. Le Dollar index, qui compare la devise à un panier d'autres grandes monnaies, n'avait pas été aussi haut depuis début décembre. De leur côté, après avoir chuté en début de séance, les métaux précieux s'affichaient finalement non loin de leurs records. Depuis le début de l'année, le cours de l'argent a ainsi gagné près de 30%. Vers 19h35 GMT, l'once d'or lâchait 0,22%, à 4.616,56 dollars. L'once d'argent cédait 0,25% à 92,8906 dollars, après avoir chuté de plus de 7% plus tôt.

APS/VNA/CVN