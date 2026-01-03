Automobile : le marché italien à la baisse en 2025, les électriques encore faibles

Les ventes de voitures neuves en Italie ont connu une baisse de 2,1% sur l'année 2025, avec 1,5 million d'immatriculations et une part de modèles électriques encore faible, selon les données publiées vendredi 2 janvier par le ministère des Transports.

Les ventes de l'année 2025 sont restées inférieures de 20,4% aux chiffres enregistrés en 2019, dernière année avant la pandémie de COVID qui avait provoqué un écroulement du marché, a précisé dans un communiqué l'union des constructeurs étrangers (Unrae).

Les voitures électriques ont représenté 6,2% des immatriculations italiennes (+2 points sur un an), loin derrière les modèles hybrides (44,4% du marché, +4,2 points sur un an) et derrière les hybrides rechargeables (6,5%, +3,2 points).

Les voitures à essence ne représentent plus que 24,3% du marché et le diesel 9,4%.

"L'année 2025, cruciale, a été une nouvelle année perdue pour la transition énergétique", a commenté l'Unrae. En fin d'année cependant, "sur un marché (italien) en souffrance", "les ventes d'électriques se sont montrées très réactives à l'instauration de bonus à l'achat", selon l'union.

Les constructeurs chinois ont profité de cette croissance des voitures électriques et hybrides. BYD, N°1 mondial des ventes d'électriques en 2025, a multiplié ses ventes par 7 en un an en Italie, avec 23.621 unités. Son compatriote Chery a multiplié ses ventes par 5 avec ses marques Jaecoo et Omoda, qui totalisent 15.450 unités.

Les marques DR et EVO, qui vendent des voitures chinoises assemblées en Italie, représentent aussi une part importante du marché avec plus de 27.000 voitures vendues (+3,15%), soit presque autant qu'Alfa Romeo.

À contre-courant, le pionnier de l'électrique Tesla a vu ses ventes reculer à 12.847 unités de (-17,91%), dans une année marquée par les prises de position controversées de son patron Elon Musk et une mise à jour de son modèle star, le SUV Y.

L'Italie compte désormais 7,6% d'hybrides et 0,8% de voitures électriques sur près de 41 millions d'automobiles circulant sur ses routes.

Du côté des marques, le leader italien du marché Fiat est resté stable avec 143.806 ventes (-0,04% sur un an), notamment grâce à sa Pandina hybride, reine des ventes dans le pays.

La marque reste devant Toyota/Lexus (-1,44%) et Volkswagen (-7,6%). Renault, cinquième sur le marché italien, accuse une nette baisse (-14,71%), tandis que sa marque Dacia, quatrième, recule de 2% comme le marché.

