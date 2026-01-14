Plusieurs blessés sur le vol EY416 suite à des turbulences sur la route Abou Dhabi-Phuket

L'aéroport international de Phuket en Thaïlande a reçu une notification mercredi matin 14 janvier indiquant que le vol EY416, en provenance d'Abou Dhabi à destination de Phuket, avait rencontré de fortes turbulences, faisant plusieurs blessés parmi les passagers, ont rapporté les médias thaïlandais.

Les autorités de l'aéroport de Phuket ont immédiatement activé les procédures de coordination et se sont tenues prêtes pour une intervention d'urgence. L'avion a ensuite atterri en toute sécurité à l'aéroport international de Phuket à 11h51 heure locale. Les responsables de l'aéroport ont confirmé qu'aucun passager n'avait subi de blessures suffisamment graves pour nécessiter un traitement hospitalier, et que tous les passagers avaient quitté l'aéroport pour se rendre à leurs hébergements.

Xinhua/VNA/CVN