L'Italie divise par deux sa prévision de croissance pour 2025

Cette prévision figure dans la feuille de route économique pour les prochaines années, qui devrait être approuvée par le conseil des ministres plus tard dans la journée.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni se rendra à Washington le 17 avril pour s'entretenir avec le président Donald Trump des droits de douane américains imposés à l'Union européenne.

Dans des commentaires adressés mardi 8 avril à des entreprises italiennes, elle a également annoncé son intention de réaffecter jusqu'à 25 milliards d'euros de fonds européens existants pour contribuer à atténuer l'impact de la hausse des droits de douane.

Donald Trump avait signé la semaine dernière un décret prévoyant notamment 20% de taxes additionnelles sur les marchandises arrivant de l'Union européenne aux États-Unis, faisant dégringoler les marchés financiers.

La cheffe du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, qui cherche à maintenir de bonnes relations avec M. Trump, a estimé qu'il était difficile d'évaluer précisément l'impact sur les exportations italiennes, dont environ 10% sont destinées aux États-Unis.

"Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis ne convient à personne", a relevé Giorgia Meloni.

La Première ministre a toutefois mis en garde contre la "panique et l'alarmisme" qui, selon elle, "risquent de faire plus de dégâts que la mesure elle-même".

La Banque d'Italie avait également revu à la baisse vendredi 4 avril sa prévision de croissance pour la péninsule, misant désormais sur 0,5%, contre 0,7% auparavant, en données non corrigées des jours ouvrables.

"L'effet négatif sur le produit intérieur brut de la hausse des droits de douane américains" est de "plus d'un demi-point de pourcentage en cumulé" sur la période 2025-2027, selon les calculs de l'institution.

"Le durcissement de la politique commerciale pourrait avoir des effets encore plus prononcés en cas d'accroissement de l'incertitude, d'éventuelles mesures de rétorsion et de tensions prolongées sur les marchés financiers", a-t-elle prévenu.

La Banque d'Italie a en outre abaissé ses estimations de croissance pour 2026 et 2027, tablant désormais respectivement sur 0,9% et 0,7%, contre 1,2% et 0,9% auparavant.

Quatrième exportateur mondial, l'Italie est l'un des pays européens les plus touchés par la hausse des droits de douane. Son excédent commercial vis-à-vis des États-Unis a atteint 38,9 milliards d'euros en 2024.

