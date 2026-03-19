Hô Chi Minh-Ville

Le photographe britannique Andy Soloman présente une exposition sur le Vietnam

L'exposition ''Continuum : Vietnam'' du photographe britannique Andy Soloman retrace trois décennies de mutations sociales à travers des portraits croisés, illustrant la résilience et la continuité culturelle du pays, de son ouverture économique à sa modernité actuelle.

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Photo : Huong Thuy/CVN

L'exposition intitulée ''Continuum : Vietnam'' a récemment ouvert ses portes au public à Hô Chi Minh-Ville, marquant une rencontre exceptionnelle étalée sur plus de trois décennies entre les personnages capturés par l’objectif et leur réalité actuelle.

Ce projet photographique, porté par le photojournaliste Andy Soloman, offre un témoignage visuel unique sur le parcours du Vietnam, depuis les années difficiles qui ont suivi l'ouverture du pays jusqu'à sa situation contemporaine.

À travers une série de portraits et d'images s'étendant sur trente ans, l'exposition met en lumière la force de la résilience et la continuité culturelle qui ont façonné le développement de la nation, tout en reliant le passé au présent de manière intime.

Photo : CTV/CVN

L'exposition présente une sélection précise de 21 portraits en noir et blanc représentant des personnes dans leur vie actuelle. Ces individus ont la particularité d'avoir été photographiés pour la première fois par Andy Soloman entre 1992 et 1993.

En complément de ces retrouvailles visuelles, l'événement expose 27 portraits d'archives montrant des personnages que le photographe recherche encore activement aujourd'hui. Ces œuvres documentent les changements profonds survenus dans la vie sociale, l'environnement et la culture du Vietnam, révélant la transition d'un mode de vie traditionnel vers des communautés plus modernes.

Avant de s'installer à Hô Chi Minh-Ville, l'exposition a connu un succès notable lors du Festival international de la photo "Photo Hanoi ’25". Elle y a reçu des éloges de la part de la presse écrite, des médias en ligne et de la télévision nationale vietnamienne.

Par la suite, les photographies ont été présentées à Phú Quốc avant d'arriver dans la métropole du Sud pour cette nouvelle étape. Lors de l'inauguration, Andy Soloman a partagé son émotion face à l'accueil du public, soulignant que cette exposition reflète un lien profond de 34 ans avec le Vietnam. Il décrit sa relation avec le pays comme un voyage continu marqué par l'amitié, l'exploration et une histoire partagée. Pour l'artiste, ces retrouvailles avec des personnes photographiées il y a plus de 30 ans constituent une expérience profondément émouvante, prouvant la solidité des liens qui ont défini sa vie et sa carrière.

Pour Andy Soloman, ''Continuum : Vietnam'' dépasse le cadre d'un simple projet photographique pour devenir une véritable quête d'amitié et de continuité. Au fil des années, les visages capturés sont restés présents dans ses pensées, et pouvoir retrouver leur trace a été décrit par l'auteur comme un moment à la fois touchant et parfois incroyable. L'exposition se veut ainsi un témoignage du pouvoir des connexions humaines et raconte l'histoire du Vietnam à travers la vie de ses habitants. Dans ses déclarations, Soloman a insisté sur le fait que ce travail est un hommage au peuple vietnamien, qui l'a accueilli autrefois comme un ami et lui a permis de partager son quotidien. C'est également une célébration du développement extraordinaire du pays, observé à travers le prisme des relations personnelles et d'un engagement de longue date. En documentant ces récits sur une période aussi étendue, le photographe espère offrir une perspective unique sur la transformation du Vietnam.

Photo : CTV/CVN

L'histoire personnelle d'Andy Soloman avec le Vietnam a débuté en 1992, lorsqu'il est arrivé à Hanoï avec l'intention initiale de ne rester que quelques semaines. Cependant, l'attrait d'une nation en pleine mutation l'a retenu pendant sept années consécutives. Durant cette période, son objectif a saisi d'innombrables moments de la vie quotidienne : des visages rustiques et des regards chargés de préoccupations mais aussi d'espoir, au moment même où le pays s'ouvrait au monde. Aujourd'hui, il partage sa vie entre le Vietnam et le Royaume-Uni, se concentrant sur la photographie de voyage et l'art raffiné.

''Continuum : Vietnam'' est défini comme un projet photographique à long terme et toujours en cours, explorant l'intersection entre la mémoire, l'identité et les changements sociaux au Vietnam. Grâce à la juxtaposition de portraits actuels et d'archives, le projet apporte un regard singulier sur la vitalité durable et l'évolution des conditions de vie des Vietnamiens.

L'exposition se tient actuellement à Sedona Suites, situé au 67 avenue Lê Lợi, dans le quartier de Sài Gòn à Hô Chi Minh-Ville, et restera accessible jusqu'au 10 avril.

Minh Quân/CVN