Sortir (du 14 au 22 mars)

>> Sortir jusqu’à fin mars

>> Sortir jusqu’au 27 mars

SALON

Salon international de l’éducation

Hanoï

Les 14 et 15 mars de 13h30 à 17h00

Pullman Hanoi Hotel

61, rue Giang Vo, quartier de Cat Linh

Hô Chi Minh-Ville

Le 17 mars de 14h30 à 18h00

Riverside Palace

360D, rue Bên Vân Dôn, quartier de Vinh Hôi

Organisation internationale de référence, Times Higher Education (THE) est mondialement connue pour son classement universitaire THE World University Rankings. En collaboration étroite avec le Centre de conseil en éducation internationale (CIED), relevant du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, THE organise chaque année au Vietnam un salon consacré aux études à l’étranger.

Ce rendez-vous offre aux lycéens et étudiants vietnamiens l’opportunité de s’informer sur des programmes d’études internationaux de haute qualité. Des représentants de douze universités françaises, ainsi que Campus France Vietnam, seront présents pour rencontrer les participants et leur présenter les possibilités d’études en France.

ÉVÉNEMENT

Journée portes ouvertes à l’école Saint-Ange

Le 14 mars de 09h00 à 12h00

École française internationale Saint-Ange

189, rue Nguyên Van Huong, quartier d’An Khanh, Hô Chi Minh-Ville

L’école internationale française Saint-Ange organise une matinée Portes Ouvertes le samedi 14 mars, de 09h00 à 12h00, à An Khánh (Thao Diên). L’établissement, qui accueille les enfants de 1 à 11 ans (de la crèche au CM2), présentera son modèle pédagogique axé sur l’excellence du programme français et une pratique renforcée de l’anglais à travers sa section anglaise.L’école se distingue par un encadrement à taille humaine, incluant au moins une assistante francophone par classe pour assurer un suivi individualisé de chaque élève. Outre la visite des locaux et la rencontre avec l’équipe enseignante, une offre exclusive sur les frais d’inscription sera réservée aux familles présentes ce jour-là. Des activités gratuites sont aussi proposées aux enfants : lecture illustrée “Kamishibai”, basketball, tir à l’arc, et un spectacle de Bulles pour finir.

CINÉMA

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain

Le 18 mars à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï



Réalisation : Jean-Pierre Jeunet

Avec : Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus

Genre : Comédie

Durée : 02h02

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s’est fixé un but : faire le bien de ceux qui l’entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence.Le chemin d’Amélie est jalonné de rencontres : Georgette, la buraliste hypocondriaque ; Lucien, le commis d’épicerie ; Madeleine Wallace, la concierge portée sur le porto et les chiens empaillés ; Raymond Dufayel alias “l’homme de verre”, son voisin qui ne vit qu’à travers une reproduction d’un tableau de Renoir.Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino Quincampoix, un étrange “prince charmant”. Celui-ci partage son temps entre un train fantôme et un sex-shop, et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de Photomaton.

ÉVÉNEMENT

Course de la Francophonie 2026

Le 22 mars

Rue piétonne Trần Nhân Tông et parc Thống Nhất, Hanoï

Distances : 2,5 km - 5 km - 10 km

Inscription : giaichayphapngu.vn

À la suite du succès des éditions précédentes en 2022, 2024 et 2025, l’Ambassade de France au Vietnam, l’Institut français du Vietnam, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Agence universitaire de la Francophonie en Asie-Pacifique (AUF – Asie-Pacifique) et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam coorganisent la Journée de la Francophonie 2026, promettant un événement fédérateur, convivial et inspirant.Dans ce cadre, la 4e édition de la Course de la Francophonie fait son grand retour, poursuivant son engagement à promouvoir les valeurs positives de la communauté francophone à travers le sport, la culture et un mode de vie sain. L’édition 2026 mettra également l’accent sur un mode de vie plus durable.

Avec des distances adaptées à tous les âges et à tous les niveaux, cette course constitue une occasion idéale de se fixer un défi personnel, de partager le plaisir de bouger et de faire rayonner un esprit de vie positif.