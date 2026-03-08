Sortir jusqu’au 27 mars

BALLET

Roméo et Juliette

Les 26 et 27 mars à 20h00

Opéra Hô Guom

40, rue Hàng Bài, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Nombre de places limité.

Le public aura l’occasion de découvrir pour la première fois dans son intégralité le ballet Roméo et Juliette, interprété par les artistes du Russian State Ballet, représentant emblématique de la grande tradition classique russe.

Adapté du chef-d’œuvre de William Shakespeare et porté par la partition dramatique de Sergueï Prokofiev, ce ballet conjugue la tragédie d’un amour éternel à un langage chorégraphique d’une intensité et d’une finesse remarquables.

Les pas de deux, moments culminants de virtuosité et d’émotion, sont conçus comme de véritables points d’orgue, où la synchronisation et la technique des danseurs exaltent la tension dramatique. Scénographie, lumières, costumes et musique contribuent à souligner les conflits du récit et à plonger le spectateur au cœur d’une histoire d’amour devenue mythique.

SPECTACLE

Phô Cuoi - Yêu oi là yêu (Rue du Rire - Tant d’amour)

Le 7 mars à 20h00

Le Théâtre de la Jeunesse

11, rue Ngô Thi Nhâm, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Quand le rire rencontre la tendresse… Ce programme associe avec finesse comédie et chansons romantiques, offrant un espace de divertissement à la fois léger et empreint d’émotion.

Histoires du quotidien, situations pleines d’esprit et mélodies douces consacrées à l’amour, à la famille et à la vie entraînent le public à travers toute une palette de sentiments : du sourire franc à l’émotion partagée. Un spectacle chaleureux, pour repartir avec un peu plus d’amour et d’énergie positive.

EXPOSITION

Vuon tao ngô (Jardin des rencontres)

Jusqu’au 11 mars

Musée des beaux-arts du Vietnam

66, rue Nguyên Thai Hoc, quartier de Ba Dinh, Hanoï

L’exposition réunit plus de 53 œuvres des peintres Triêu Phuong, Nguyên Vân Anh et Nguyên Phi Nga.

Née d’une rencontre estivale fortuite, l’initiative repose sur une sensibilité partagée. Oiseaux, fleurs, silhouettes familières ou anonymes, fragments de vie quotidienne composent un univers empreint de simplicité et de douceur.

Triêu Phuong dépeint la vie avec un regard sincère, mêlant harmonies végétales et échos humains. Nguyên Vân Anh façonne un jardin aux accents mythologiques, porté par une émotion subtile. Nguyên Phi Nga, quant à elle, célèbre l’amour familial à travers des compositions foisonnantes, symboles d’abondance et de vitalité.

“Jardin des rencontres” se veut une promenade de l’âme, où souvenirs, jeunesse et émotions se racontent en couleurs, invitant chaque visiteur à retrouver son propre jardin intérieur.

DT/CVN