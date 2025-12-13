Sortir (du 17 au 27 décembre)

>> Sortir (du 22 au 30 novembre)
>> Sortir (du 3 au 14 décembre)
>> Sortir (du 6 au 14 décembre)
ATELIER
Le marché de Noël : regardez, jouez et parlez ! (de 6 à 11 ans)
Le 20 décembre à 10h30
Salle Lille 2 de l’Institut français de Hanoï
15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï
Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles
Inscription du 15 au 19 décembre/ mediatheque@ifv.vn
Ding ! Ding ! Dong !
Les cloches annonçant Noël 2025 vont bientôt résonner !
Phuong Nga vous invite chaleureusement à participer à l’atelier intitulé “Le marché de Noël : regardez, jouez et parlez !”, Pendant l’atelier, vous pourrez :
- regarder des images sur les marchés de Noël en France,
- jouer à de nombreux jeux amusants,
- découvrir la culture française à travers des images, des objets et des activités ludiques, et surtout pratiquer le français de manière naturelle grâce aux activités interactives.
De nombreuses surprises vous attendent !
Les animaux hibernent (de 6 à 11 ans)
Le 27 décembre à 15h30
Salle Lyon 1 de l’Institut français de Hanoï
15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï
Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles
Inscription du 22 au 26 décembre/ mediatheque@ifv.vn
L’hiver arrive, avec son grand froid ! Les humains peuvent enfiler manteaux et bonnets pour sortir… mais les animaux, eux, n’ont pas de vêtements. Alors que font-ils ? Ils dorment ! Venez découvrir le merveilleux monde de l’hibernation.
ÉVÉNEMENT
Un soir, une histoire
Jusqu’au 20 décembre, du mardi au samedi, de 17h30 à 18h00
Médiathèque de l’Institut français de Hanoï
15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï
Public jeunesse
Gratuit
Inscription : https://forms.gle/fcHpXTaRFJySWyTV8
En décembre, une Heure du conte quotidienne à la médiathèque ! Il ne reste que quelques semaines avant Noël et les enfants trépignent d’impatience à l’idée de cette incontournable visite annuelle ! Et, en attendant le Père Noël, quoi de mieux que quelques histoires racontées au coin du feu à la médiathèque ?
Comme chaque année, la médiathèque propose au mois de décembre une lecture d’album quotidienne sur des thèmes variés. Nous suivrons quelques aventures de P’tit Loup, la vie de l’hôtel Didadoum et une histoire d’amour légendaire avec un oiseau d’argent, nous ferons le tour du monde en 80 jours et partirons à la découverte des émotions, nous ferons un détour par un nouveau monde puis reviendrons fêter Noël avec Maître Belloni et ses créatures.
D’une durée d’une vingtaine de minutes, gratuites et sans inscription, ces histoires seront racontées par Julien tous les soirs, du mardi au samedi après l’école. Vous ne pouvez pas venir ? Ce n’est pas grave, elles seront retransmises via Zoom, inscrivez-vous ici pour obtenir le lien.
CINÉMA
Les Parapluies de Cherbourg
Le 17 décembre à 21h30
Galaxy Cinema
6ᵉ étage, Mipec Long Bien Shopping Center, quartier de Bô Dê, Hanoï
Tarif : 75.000 dôngs
Réalisateur : Jacques Demy
Avec : Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon
Durée : 01h31
Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La jeune femme est amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre d’Algérie. Enceinte et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier.
DT/CVN