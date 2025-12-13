Sortir (du 17 au 27 décembre)

ATELIER

Le marché de Noël : regardez, jouez et parlez ! (de 6 à 11 ans)

Le 20 décembre à 10h30

Salle Lille 2 de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription du 15 au 19 décembre/ mediatheque@ifv.vn

Ding ! Ding ! Dong !

Les cloches annonçant Noël 2025 vont bientôt résonner !

Phuong Nga vous invite chaleureusement à participer à l’atelier intitulé “Le marché de Noël : regardez, jouez et parlez !”, Pendant l’atelier, vous pourrez :

- regarder des images sur les marchés de Noël en France,

- jouer à de nombreux jeux amusants,

- découvrir la culture française à travers des images, des objets et des activités ludiques, et surtout pratiquer le français de manière naturelle grâce aux activités interactives.

De nombreuses surprises vous attendent !

Les animaux hibernent (de 6 à 11 ans)

Le 27 décembre à 15h30

Salle Lyon 1 de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres dans la limite des places disponibles

Inscription du 22 au 26 décembre/ mediatheque@ifv.vn

L’hiver arrive, avec son grand froid ! Les humains peuvent enfiler manteaux et bonnets pour sortir… mais les animaux, eux, n’ont pas de vêtements. Alors que font-ils ? Ils dorment ! Venez découvrir le merveilleux monde de l’hibernation.

ÉVÉNEMENT

Un soir, une histoire

Jusqu’au 20 décembre, du mardi au samedi, de 17h30 à 18h00

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Public jeunesse

Gratuit

Inscription : https://forms.gle/fcHpXTaRFJySWyTV8

En décembre, une Heure du conte quotidienne à la médiathèque ! Il ne reste que quelques semaines avant Noël et les enfants trépignent d’impatience à l’idée de cette incontournable visite annuelle ! Et, en attendant le Père Noël, quoi de mieux que quelques histoires racontées au coin du feu à la médiathèque ?

Comme chaque année, la médiathèque propose au mois de décembre une lecture d’album quotidienne sur des thèmes variés. Nous suivrons quelques aventures de P’tit Loup, la vie de l’hôtel Didadoum et une histoire d’amour légendaire avec un oiseau d’argent, nous ferons le tour du monde en 80 jours et partirons à la découverte des émotions, nous ferons un détour par un nouveau monde puis reviendrons fêter Noël avec Maître Belloni et ses créatures.

D’une durée d’une vingtaine de minutes, gratuites et sans inscription, ces histoires seront racontées par Julien tous les soirs, du mardi au samedi après l’école. Vous ne pouvez pas venir ? Ce n’est pas grave, elles seront retransmises via Zoom, inscrivez-vous ici pour obtenir le lien.

CINÉMA

Les Parapluies de Cherbourg

Le 17 décembre à 21h30

Galaxy Cinema

6ᵉ étage, Mipec Long Bien Shopping Center, quartier de Bô Dê, Hanoï

Tarif : 75.000 dôngs

Réalisateur : Jacques Demy

Avec : Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon

Durée : 01h31

Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La jeune femme est amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre d’Algérie. Enceinte et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier.

DT/CVN