Sortir jusqu’à fin mars

Sac xuân Binh Ngo (Couleurs du printemps de l’Année du Cheval)

Jusqu’au 1ᵉʳ mars

Centre d’information et de culture du lac Hoàn Kiêm

2, rue Lê Thai Tô, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

À l’occasion du Têt traditionnel Binh Ngo 2026, le Comité de gestion du lac Hoàn Kiêm et du Vieux quartier de Hanoï, en collaboration avec May Living, présente l’exposition “Couleurs du printemps Binh Ngo”.

L’exposition réunit de nombreuses œuvres de peintres reconnus tels que Trong Cat, Si Tôt, Kim Dông, Pham Luc, Minh Trân, Dô Duc, réalisées à travers des techniques variées : gouache, aquarelle, huile et laque. Fil conducteur de cette manifestation, le cheval, animal emblématique de l’année Binh Ngo, incarne vitalité, persévérance et aspiration à l’élan créatif.

Au deuxième étage, le public pourra découvrir un espace thématique inédit, présenté pour la première fois. Il met en lumière la série de laques “Printemps aux confins du peintre” Dô Duc, fruit d’un long parcours de recherche artistique allant du papier dó (fabriqué à partir de l’écorce du rhamnoneuron balansae) à la gravure sur bois. Cette présentation est accompagnée d’un ensemble d’œuvres consacrées aux costumes traditionnels des minorités ethniques du Nord - H’mông, Dao, Lô Lô… - révélant la richesse du patrimoine culturel et l’identité singulière de chaque communauté.

Un rendez-vous artistique au rythme du printemps, au bord du lac Hoàn Kiêm, où se rencontrent tradition et création contemporaine, invitant le visiteur à accueillir la nouvelle année sous le signe de la couleur et de l’inspiration.

Ngua trong nghê thuât tao hinh (Le cheval dans les arts plastiques)

Jusqu’au 1ᵉʳ mars

Musée des beaux-arts du Vietnam

66, rue Nguyên Thai Hoc, quartier de Ba Dinh, Hanoï

L’exposition présente 60 œuvres sélectionnées dans les collections d’art populaire, d’arts appliqués, d’art moderne et contemporain du Musée des beaux-arts du Vietnam. D’une grande diversité de formes et de matériaux - laque, huile sur toile, soie, papier, bois, terre cuite, céramique… - ces créations sont signées par plusieurs générations d’artisans et d’artistes plasticiens vietnamiens. Elles couvrent un large spectre historique, depuis la période de l’École des beaux-arts de l’Indochine et l’art de la résistance jusqu’à la création contemporaine.

Dans l’art populaire et les arts appliqués, le cheval apparaît sous une forme simple et vivante, reflet d’un animal fidèle et intimement lié à la vie humaine. Avec l’avènement de l’art moderne, il devient une source d’inspiration majeure, chargé d’expressivité et de significations symboliques. À noter que la figure du cheval est présente dans deux œuvres classées “Trésors nationaux” : Gióng du peintre Nguyễn Tư Nghiêm et l’Oncle Hô dans la zone de résistance du Viêt Bac du peintre Duong Bich Liên.

Ngua vê phô (Les chevaux reviennent en ville)

Jusqu’à fin mars

Temple de la Littérature

58, rue Quôc Tu Giam, quartier de Van Miêu - Quôc Tu Giam, Hanoï

Inaugurée le 8 janvier au site historique du Temple de la Littérature, l’exposition thématique “Les chevaux reviennent en ville” ouvre l’année culturelle 2026 sous le signe du dialogue entre patrimoine et création.

Cette exposition marque la première présentation de la culture des Hauts plateaux du Centre dans l’enceinte de ce monument national exceptionnel. Le chercheur Dang Minh Tâm, qui consacre depuis plusieurs décennies son travail à l’étude, à la collecte et à la préservation du patrimoine culturel du Tây Nguyên, y dévoile une série de sculptures de chevaux emblématiques.

Les œuvres, volontairement laissées brutes, sans peinture ni ornement, conservent les traces du geste artisanal et traduisent l’esprit

de liberté, de droiture et d’authenticité propre aux peuples des hauts plateaux. La figure du cheval, symbole familier de la culture vietnamienne, réinvestit ici l’espace du savoir et de la transmission, invitant à une lecture contemporaine du patrimoine.

Chào xuân Binh Ngo 2026 (Bienvenue au printemps de l’Année du Cheval 2026)

Jusqu’au 1ᵉʳ mars

Centre d’échanges culturels du Vieux Quartier de Hanoï

50, rue Dào Duy Tu, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

L’exposition de beaux-arts “Bienvenue au printemps de l’Année du Cheval 2026” ouvrit au public un espace artistique empreint des couleurs et des émotions du printemps.

Organisée par le Comité de gestion du lac d’Épée et du Vieux quartier de Hanoï, en collaboration avec les artistes Nguyên Ngoc Binh, Dang Thanh Duong, Nguyên Quy Duong et Nguyên Ngoc Phuong, l’exposition présente près de 100 œuvres évoquant l’esprit et l’atmosphère du renouveau printanier.

Chaque création invite les visiteurs à pénétrer dans un univers singulier, porté par des palettes chromatiques vibrantes, des nuances émotionnelles subtiles et des vœux sincères de paix et de prospérité pour la nouvelle année.

Au-delà de la diversité des œuvres et des matériaux exposés, cette manifestation constitue également un lieu de rencontre sensible entre les âmes artistiques, contribuant à enrichir la série d’activités célébrant le Têt traditionnel.

À travers ce programme, l’exposition ambitionne de diffuser les couleurs fraîches du printemps au cœur de l’espace patrimonial du Vieux Quartier, de saisir la beauté du printemps 2026 et de mettre à l’honneur les valeurs culturelles profondes de Hanoï, capitale millénaire.

DT/CVN