Sortir (22 janvier au 20 mars)

>> Sortir (du 9 au 18 janvier)

>> Sortir (du 4 au 11 janvier 2026)

>> Sortir (du 14 au 18 janvier)

CINÉMA

Portrait de la jeune fille en feu

Le 24 janvier à 19h00

Complex 01

29/31/167, rue Tây Son, quartier de Dông Da, Hanoï

Réalisation : Céline Sciamma

Avec : Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami

Genre : Drame, historique

Durée : 02h02

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.

EXPOSITION

Dao hoc ngàn nam (La voie millénaire de l’apprentissage)

Jusqu’au 22 mars

Temple de la littérature

58, rue Quôc Tu Giam, quartier de Van Miêu - Quôc Tu Giam, Hanoï

À l’occasion du 955ᵉ anniversaire de la fondation du Van Miêu et du 950e anniversaire du Quôc Tu Giam, et dans le cadre des célébrations du Nouvel An 2026, le Centre des activités culturelles et scientifiques du Van Miêu - Quôc Tu Giam présente l’exposition d’art “La voie millénaire de l’apprentissage confucéen”.

Cette exposition réunit des œuvres contemporaines inspirées de l’héritage du confucianisme, du système des concours mandarinales, des figures de lettrés vertueux et talentueux, ainsi que de la vie spirituelle de l’ancienne Thang Long. Les artistes y explorent une grande diversité de matériaux et de langages visuels modernes, avec une dimension interactive marquée, offrant au public une approche à la fois pédagogique et sensible de cet héritage millénaire.

THÉÂTRE

Da Thuc - Method (Methode)

Les 28 et 29 janvier

École intermédiaire de danse de Hô Chi Minh-Ville

155 bis, rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Xuân Hoa, Hô Chi Minh-Ville

Billets en vente sur Ticketbox

Sept ans après sa création, Da Thuc revient sur scène. Mais reprendre une œuvre chorégraphique après un tel intervalle ne relève ni d’un simple exercice technique, ni d’une reconstruction fidèle des gestes passés. Le défi majeur réside ailleurs : faire face à la mémoire même de l’œuvre.

Avec le temps, une pièce de danse ne subsiste plus comme une forme achevée. Elle se disperse dans les corps des interprètes, dans la mémoire du public, dans cette sensation diffuse de l’“avoir déjà vécu”. Revenir à Da Thuc ne signifie donc pas la reproduire, mais reposer les mêmes questions à un autre moment, dans un autre contexte.

Dès lors, l’enjeu est de rester fidèle à l’esprit originel sans tomber dans la répétition. D’autant plus que cette nouvelle version réunit à la fois des danseurs de la distribution initiale et de nouveaux interprètes. Da Thuc se construit ainsi à partir de nouvelles frictions entre corps, mémoire et temps, appelées à être écoutées et réinventées.

ATELIER

Initiation à la BD franco-belge (de 6 à 11 ans)

Le 24 janvier à 10h30 et 15h30

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres, dans la limite des places disponibles

Inscription du 19 au 23 janvier/mediatheque@ifv.vn

Viens découvrir le monde de la bande dessinée franco-belge et devenir un vrai petit auteur de BD ! Pendant cet atelier amusant, animé par Quentin Heroguer, artiste français et professeur de dessin, tu apprendras à inventer des personnages, imaginer une histoire et la dessiner comme dans les bandes dessinées. Crayons, bulles, onomatopées et planches de BD n’auront plus de secrets pour toi. Prêt à créer ta propre BD ?

Coucou Printemps ! Les oiseaux reviennent (de 6 à 11 ans)

Le 31 janvier à 10h30

Médiathèque de l’Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, quartier de Hai Bà Trung, Hanoï

Animation réservée aux membres, dans la limite des places disponibles

Inscription du 26 au 30 janvier/mediatheque@ifv.vn

Le printemps est enfin là et apporte avec lui un spectacle magique : le retour des oiseaux migrateurs. Après un long voyage, nos amis ailés reviennent pour chanter et construire leurs nids dans nos jardins. Rejoignez-nous pour une aventure passionnante afin de découvrir les secrets de ces voyageurs du ciel et fabriquer votre propre petit nid douillet. Prêts pour cette expédition pleine de couleurs ? C’est parti !

DT/CVN