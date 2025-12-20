Sortir (du 20 au 31 décembre)

>> Sortir (du 22 au 30 novembre)

>> Sortir (du 3 au 14 décembre)

>> Sortir (du 6 au 14 décembre)

>> Sortir (du 17 au 27 décembre)

CONCERT

A Tale Of Two Christmas (Un conte de deux Noëls)

Le 20 décembre

Horaires des représentations : 15h00, 17h30 et 20h00

Hôtel Renaissance Riverside Saigon

8-15, rue Tôn Duc Thang, quartier de Sài Gon, Hô Chi Minh-Ville

Les places seront envoyées par e-mail aux spectateurs après la confirmation de leur réservation.

Avec son style narratif caractéristique mêlant musique symphonique et mise en scène, OrcheStars propose A Tale of Two Christmas, un voyage à travers les Noëls de chacun :ceux de l’enfance, empreints d’impatience et d’innocence, puis ceux de l’âge adulte, oscillant entre tradition et modernité. Une expérience pensée pour les familles, les couples et les enfants de tous âges.

D’un côté, les spectateurs retrouveront les grandes mélodies symphoniques classiques, douces, profondes, imprégnées de souvenirs intemporels liés à la magie de Noël.

De l’autre, la création adopte une esthétique contemporaine à travers une interprétation inspirée de Broadway : rythmée, vibrante, pleine d’énergie et d’émotion, évoquant la séduction et la puissance du Noël moderne.

Sous ces deux univers opposés mais complémentaires, le spectacle offre un dialogue harmonieux entre nostalgie et renouveau, faisant d’A Tale of Two Christmas un rendez-vous incontournable de la saison festive.

EXPOSITION

115 ans - L’Opéra raconte son histoire

Jusqu’au 31 décembre

Séances à 10h00, 14h00, 16h00 et 20h00 (durée : 01h30)

1, rue Tràng Tiên, quartier de Cua Nam, Hanoï

Billetterie : https://forms.gle/yz5UjR9d3yGhLtck7

L’Opéra de Hanoï s’illumine grâce à une spectaculaire installation de mapping vidéo, célébrant son 115ᵉ anniversaire avant sa fermeture pour restauration en début d’année prochaine.

Conçue comme un parcours traversant l’ensemble du bâtiment, l’exposition combine projection mapping, graphismes animés et sonorisation multidirectionnelle. Les espaces, volontairement épurés, s’articulent autour de quatre thématiques fluides et complémentaires.

Le rez-de-chaussée présente le “Patrimoine architectural”, retraçant les étapes de construction et la valeur intemporelle de ce monument. Le deuxième étage, ”115 ans de Hanoï au cœur de l’Opéra”, offre un voyage visuel à travers les transformations de la capitale grâce à un jeu de lumière et d’images immersives.

Le troisième étage, ”Empreintes artistiques”, plonge le visiteur dans l’univers scénique : théâtre, musique symphonique, opéra, ballet ou musique moderne, sublimés par un dispositif sonore 360° et des images en mouvement.

Le point culminant est la salle de spectacle, ”Le cœur artistique”, où le mapping multi-niveau et les projections à 360° créent une performance lumineuse enveloppante, associant élégance classique et effets contemporains.

Les visiteurs peuvent également accéder à la salle des miroirs et au balcon, offrant une vue exceptionnelle sur la place de la Révolution d’Août.

Organisé par Hexogon Vietnam, en collaboration avec l’Opéra de Hanoï, l’événement propose une relecture innovante de l’histoire et de l’architecture de ce symbole culturel majeur de la capitale.

CINÉMA

César et Rosalie

Le 24 décembre à 21h30

Galaxy Cinema

6ᵉ étage, Mipec Long Bien Shopping Center, quartier de Bô Dê, Hanoï

Tarif : 75.000 dôngs

Réalisation : Claude Sautet

Avec : Romy Schneider, Yves Montand, Sami Frey

Genre : Fiction

Durée : 01h50

L’histoire d’un trio amoureux et d’une amitié naissante. César aime Rosalie. César est à l’aise en société, plein d’entrain et dirige une société de ferrailleurs. Rosalie, restée très proche de sa famille, partage sa vie avec César. Et il y a aussi David, un artiste qui fut autrefois l’amant si cher au cœur de Rosalie. Les deux hommes, qui se disputent la même femme, finissent par devenir amis...

Les triplettes de Belleville

Le 27 décembre à 19h00

Galaxy Cinema

6ᵉ étage, Mipec Long Bien Shopping Center, quartier de Bô Dê, Hanoï

Tarif : 75.000 dôngs

Réalisation : Sylvain Chomet

Genre : Animation

Durée : 01h20

L’idée de génie qu’eût madame Souza en offrant un vélo à son

neveu alla bien au-delà de ses espérances. L’entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n’était pas loin… La “mafia française” non plus qui, repérant le futur champion cycliste, l’enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra braver tous les dangers dans une course poursuite ébouriffante.

DT/CVN