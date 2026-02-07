Sortir (du 5 au 28 février)

Lê hôi xuân Binh Ngo 2026 (Fête du Printemps de l’Année du Cheval)

Jusqu’au 5 au 11 février

Vernissage : le 5 février de 19h30 à 21h00

La piste de la course du Championnat du monde de Formule 1

Complexe sportif de My Dinh, quartier de Tu Liêm, Hanoï

À l’approche du Nouvel An lunaire, la Fête du Printemps s’annonce comme un grand rendez-vous culturel, touristique et expérientiel, destiné à faire vibrer l’esprit du Têt traditionnel. Organisée à grande échelle, elle promet d’offrir aux habitants comme aux visiteurs une immersion festive dans l’atmosphère joyeuse du Nouvel An lunaire.

La manifestation mettra à l’honneur les valeurs et les traditions du Têt vietnamien, à travers la reconstitution d’espaces emblématiques : calligraphes offrant leurs vœux, confection de bánh chung (gâteau carré de riz gluant farci d’haricot et de viande de porc poivrée), ancien marché du Têt et jeux populaires.

Un vaste espace gastronomique des trois régions permettra de découvrir les saveurs emblématiques du Nouvel An, tandis qu’une exposition de plantes ornementales et de fleurs printanières - abricotiers, pêchers, kumquats et bonsaïs artistiques - apportera couleurs et parfums de saison.

La fête proposera également un programme culturel et artistique varié, mêlant spectacles folkloriques, musiques traditionnelles et contemporaines, ainsi qu’un espace dédié à la promotion du tourisme et des produits régionaux, invitant à découvrir les destinations phares du début d’année.

Chợ hoa Xuân Hàng Luoc (Marché traditionnel aux fleurs du Têt de Hàng Luoc)

Jusqu’au 16 février

Vieux quartier, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Organisé par Craftopia en collaboration avec le Comité populaire du quartier de Hoàn Kiếm, le marché traditionnel aux fleurs du Têt de Hàng Luoc revient en 2026 dans un format élargi et modernisé, tout en conservant son identité patrimoniale, profondément ancrée dans le cœur du Vieux Quartier de Hanoï.

L’événement s’étendra sur l’ensemble des rues Phùng Hung - Hàng Luoc - Hàng Ma - Hàng Khoai - Hàng Ruoi, bénéficiant d’un aménagement harmonisé, d’une scénographie soignée et d’une riche programmation culturelle et artistique. Plus de 200 stands sont attendus, avec une fréquentation estimée à 25.000 visiteurs par jour, Vietnamiens et touristes internationaux confondus.

Ma dao (Le retour du cheval de bon augure)

Jusqu’au 28 février

Rue Lê Thai Tô, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

S’inspirant de la figure du cheval - animal tutélaire

intimement lié à l’histoire, à la culture et à la vie spirituelle des Vietnamiens -, l’exposition “Ma dao” retrace le parcours symbolique du “Quy Ma” (cheval noble), depuis l’histoire et les légendes jusqu’aux croyances, à la culture populaire et aux échanges commerciaux. L’expression consacrée “Ma dao thành công” (que le cheval revienne porteur de succès) y résonne comme un vœu de paix, de prospérité et de fluidité pour la nouvelle année.

À l’aube du printemps Binh Ngo 2026, alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement portée par l’aspiration à un essor vigoureux et durable, le thème Ma dao s’impose comme un message culturel fort. Il évoque l’élan du renouveau, le mouvement et l’élévation, tout en soulignant le lien profond entre les racines culturelles traditionnelles et le cheminement de la communauté vietnamienne dans une ère nouvelle.

L’exposition présente 31 œuvres picturales, chacune offrant un récit, un fragment de mémoire autour de la figure du cheval dans l’histoire et l’imaginaire spirituel national. Conçue avec soin par Vietcombank et le Comité populaire du quartier de Hoàn Kiêm, la scénographie repose sur une recherche documentaire approfondie. Elle conjugue avec justesse les codes de l’esthétique traditionnelle et une écriture contemporaine, permettant au public d’aborder les valeurs culturelles vietnamiennes de manière vivante, accessible et chargée d’émotion.





Kêt nôi Hà Nôi (Hanoï en connexion)

Jusqu’au 28 février

Service de la culture et des sports de Hanoï

47, rue Hàng Dâu, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï

Organisée sous l’égide du Service de la culture et des sports de Hanoï, l’exposition “Kêt nôi Hà Nôi” (Hanoï en connexion) ouvre la série d’activités du programme Hanoï Art Connecting. Elle présente plus de 40 œuvres relevant de disciplines variées - peinture, photographie, arts graphiques imprimés, installations et sculptures - réalisées par des artistes de Hanoï Art Connecting et d’Asian Art Link.

Cette collection de valeur s’est constituée au fil de sept saisons de résidences artistiques Hanoï Art Connecting, réunissant plus de 100 artistes issus de 25 pays. À travers ces regards croisés, l’exposition met en lumière le dialogue entre Hanoï et le monde, entre création contemporaine et ancrage local.

